Maju Lozano recordó una vieja pelea con Facundo Arana, tras la palabra de Gaetani

Las fuertes revelaciones de Romina Gateani sobre su vínculo con Facundo Arana, quien la llamó «put* falopera» en un evento en Carlos Paz, revivió un viejo episodio entre el actor y Maju Lozano, que data de unos ocho años.

Sucede que la conductora del ciclo «Todas las tardes», por Canal 9, protagonizó una pelea con Arana luego de una entrevista a su colega y expareja Isabel Macedo, donde Lozano se metió en profundidad con el rompimiento entre ambos, que fue noticia en los medios del corazón.

Después de las declaraciones de Gateani, Lozano hizo un ruidoso retuit, que trajo de vuelta ese violento entredicho entre ambos, quienes no se conocían más que por ese hecho.

La publicación original señala: «desconfíen de los que se hacen los buenos todo el tiempo, y venden bondad absoluta. Son los peores». Es que, según el testimonio de la conductora, Arana la encontró fuera de una radio, la insultó y maltrató por una pregunta a Macedo.

Yo había avisado en 2014 https://t.co/6j4J0lSBsA — Mariana Carpo (@Lacarpo) May 21, 2022

El último viernes, Romina Gaetani contó en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito, que «tuve situaciones no gratas con Facundo porque me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela que hacíamos que no estuvo buena. Creo que no está bueno entrar en detalles ahora, pero él tuvo actitudes violentas conmigo«.

“Hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa. Hay testigos que han visto esto en el motorhome. Eran por cosas relacionadas al trabajo y tenía arranques que no estaban buenos”, siguió.

Consultada por si hubo presencia de insultos, Gaetani se sinceró en vivo: “Que alguien te diga ‘si fueras hombre, te cag… a trompadas’ es un montón, ¿no? Yo en ese momento quedé medio en shock”.