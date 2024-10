Facundo, el hijo mayor de Demichelis, ya recibe canjes: ¿Qué le regalaron?

El nombre de Facundo Bono resonó en todos los medios tras ser señalado como el hijo no reconocido de Martín Demichelis la semana pasada. Si bien el ex DT de River no salió a aclararlo, el joven publicó una carta abierta contando su historia y cómo se enteró de que era su hijo.

Facundo disfruta de los beneficios de su reciente «fama»

Lo que era un secreto de pueblo, salió a la luz una vez que Yanina Latorre reveló la infidelidad que Demichelis cometió durante su matrimonio con Evangelina Anderson.

La panelista de LAM dio a conocer el nombre de la tercera en discordia y la historia detrás de lo que habría sido el fin de la relación entre la modelo y el DT. Pero mientras buscaba información, se topó con el secreto mejor guardado de Demichelis.

Ahora, parece que Facundo disfruta de la relevancia que tuvo en los últimos días y ya se encuentra recibiendo canjes, tal y como lo hacen las celebridades argentinas.

El joven de 22 años mostró orgulloso en sus redes sociales el regalo que recibió de un emprendimiento de Córdoba. Se trata de un kit para sus mascotas que incluye alimento para gatos, stickers, juguetes y una palita para limpiar la litera.

“Miren quiénes ligaron regalitos. Gracias, unas genias. Vayan a seguir, están en plena nueva Córdoba”, escribió junto a una foto de sus dos gatitos disfrutando del regalo.

¿Quién es el hijo de Martín Demichelis?

La panelista ahondó más sobre el tema y mostró fotos y videos del supuesto hijo de Demichelis que respaldan su información. Según Latorre, el DT tendría una buena relación con su hijo y su madre, aunque este no lleve su apellido.

“Se llama Facundo, tiene un negocio de tatuajes, estudia arquitectura y vive en Justiniano Posse. Martín lo llevó a la cancha todos los partidos, pero nunca lo hizo pasar por la parte protocolar familiar”, comentó.

En las imágenes mostradas en LAM, se puede ver a Facundo relacionarse con las hijas de Demichelis. Entre los detalles que él habría tenido con su hijo, Yanina reveló que le habría obsequiado una camiseta de River firmada por todos los jugadores.