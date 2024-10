Lali visitó a Susana y dejó perlitas: su reflexión sobre la maternidad y el falso tarot entre divas

Lali Espósito fue invitada al living de Susana Giménez en su especial de los domingos en Telefe. La cantante respondió todas las preguntas de la rubia en un divertido ida y vuelta que logró un pico de 15 puntos de rating, liderando su franja horaria. Lo que dejó la profunda charla.

Lali y la maternidad: la profunda reflexión de la cantante con Susana Giménez

Una vez sentada en el diván de la Su, Lali comenzó a hablar de su pública relación con el periodista Pedro Rosemblat: «Estoy enamorada, Susana, qué te voy a decir», confesó. Ante esta declaración, la rubia rápidamente le pregunto si ya conviven juntos: «Sí», confirmó la cantante. «O sea que casi es un matrimonio», comparó la diva de los teléfonos.

Una vez que entraron de lleno en el tema de su relación, Susana le pregunto a Lali si ve en su futuro formar una familia con Rosemblat, pero la cantante intentó esquivar el tema entre risas. «Qué sé yo. ¿Me interesaría? Nosotros como generación nos hemos dado más changüí a la vida, a lo individual, y mis amigos, por ejemplo de mi edad, están empezando a tener hijos ahora«, respondió.

La diva entendió lo que Lali le explicaba y acotó que es difícil maternar cuando “tenés una carrera muy fuerte«. «Yo creo que parte de esta edad es aprender que la carrera no lo es todo y es re difícil porque te consume tu vida. Estás muy inmerso en vos mismo, en la imagen de vos mismo y en las cosas que querés lograr antes de ciertas edades. Creo que la maternidad es algo que me aterra mucho«, aseguró.

“No me lo impongo, pero si siento que si me saliera, creo que es importante darle bola a esos hitos tan irrepetibles de la vida y tan especiales, si así me nace, supongo que me pasará, y si no me pasa no lo habré sentido”, reflexionó la cantante de «Fanático».

El divertido blooper de Susana Giménez, en plena entrevista con Lali

Durante la charla íntima entre la conductora y Lali, Susana, guiada por su producción, le pidió que le lea las cartas del tarot. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando se enteró de que la cantante no tenía ni la menor idea sobre esa práctica. “No, no. Y voy a pedirles disculpas a los tarotistas, a la gente que de verdad se dedica a esto. El dato que tenía tu producción es que a mí me gusta mucho el tarot, pero no sé nada”, dijo Lali sorprendida por el pedido.

Rápidamente y con humor, ambas intentaron “leer” las cartas a su forma y estilo, pidiendo perdón por el error. “Vamos a ver qué te sale, Susana. Pido disculpas a los tarotistas. Vamos a hacer de cuenta de que esto es un juego… Me encanta esto que está pasando en vivo. ¿Ya pensaste algo Su? ‘¿Me voy a volver a casar?‘, eso ya sé que no vas a preguntar”, le preguntó Lali con el mazo de cartas en las manos.

La cantante sacó una carta que ninguna logró interpretar correctamente. Sin embargo, Lali intentó hacer una lectura: “Si mal no recuerdo, las espadas son los sentimientos, todo lo emocional. Ah, no, es lo mental (risa). Y hay un corazón. Vamos a interpretar lo que se nos cante. ¿Es un corazón o un tomate? ¿Vos qué ves?”. “Es un tomate. Mirá la hoja, Lali…”, dijo la Su entre risas.

“Ay, es un tomate. Real. Yo dije que es un corazón… Y tiene una cinta negra. Es aguerrida la carta. Hay fuego, mucho fuego. Yo creo que la explicación de esto es que debés estar en un momento medio guerrillero, plantando bandera por algo. Hay una vincha karateka”, se divirtieron ambas.

Con información de Noticias Argentinas.-