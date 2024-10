Mar Lucas, ex de Rusherking, contó que sufrió violencia de género: «Me cuesta decirlo»

La influencer y cantante española Mar Lucas, expareja de Rusherking, conmovió a sus seguidores al contar que fue víctima de violencia de género. En una entrevista reveló que sufrió una relación abusiva con su expareja, el polémico tiktoker Naim Darrechi.

Mar Lucas contó que sufrió violencia de género

Al presentar su nuevo tema musical llamado «Rota», Mar Lucas abrió su corazón y contó que su nueva producción la ayudó a exteriorizar los abusos que sufrió de parte de su expareja Naim Derrechi. En la canción revive el maltrato que sufrió y con ello la cantante busca «perdonarse a sí misma».

«Tener un ojo morado era parte de mi día a día«, contó la influencer al conceder una entrevista al medio español Freeda. «Me considero mujer maltrada, pero me cuesta mucho decirlo en alto. Con mi psicóloga sí que he podido hablar un poco de todo», explicó la artista.

«Me ha costado mucho. Lo he dado a entender, pero es muy difícil decir he vivido esto, esto y esto. Me da respeto decir que soy una víctima de violencia de género, me choca«, agregó.

«Cuando grabamos el videoclip de ‘Rota’ vino una persona para caracterizar porque la canción es más tranquila, no habla tanto de violencia física y yo quería que quedara clara mi historia«, explicó Mar.

«Yo no le dije nada y me hizo los morados y las heridas donde yo las tenía hace cuatro años, y cuando me miré al espejo me quedé en ‘shock’. ¿Por qué en ese momento lo veía normal? Impresionaba muchísimo», recordó la cantante.

Mar Lucas y la relación con Rusherking

Mar Lucas ganó popularidad por su contenido en redes sociales y fue vinculada sentimentalmente con el artista argentino Rusherking en el 2023. «De momentos somos amigos», había dicho con una sugerente sonrisa en junio del año pasado.

La joven se dedica a la música y al modelaje, pero en redes sociales había llamado la atención el parecido de la instagramer con La China Suárez, otra ex del artista argentino.