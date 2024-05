Manuel Lozano respondió a los dichos homofóbicos de Márquez: «Discursos como el tuyo nos enseñaron que no somos valiosos»

El escritor y autor del libro «Milei, la revolución que no vieron venir», Nicolás Márquez, emitió fuertes declaraciones sobre la homosexualidad y generó gran malestar en la sociedad. Ante esta situación «Manu» Lozano decidió responderle desde su experiencia con una fuerte y emotiva carta que leyó durante un programa en vivo.

Los dichos homofóbicos de Márquez durante una entrevista radial generaron gran repudio luego de plantear que la homosexualidad para él era una «conducta insana y autodestructiva». Entre las miles de voces que se levantaron por sus dichos, el director de la Fundación Si que en la región tiene dos motores solidarios, uno en Roca y otro en Neuquén, eligió la misma vía que el escritor para expresarse.

«El viernes Nicolás Márquez dio una nota y dijo cuestiones que me parecieron muy terribles y no podía no responderle. Sentía que si no decía esto no podía venir a la radio», comenzó para luego recordar aquellas palabras que el escritor usó para referirse a la homosexualidad.

Al borde de la angustia, Manu Lozano, dio a pie a su relato y descargo: “De chico, desde que tengo memoria, siempre fui el abanderado de la escuela. Para algunos eso era algo que le ponía contento. Para mí, era una tortura porque pasar por donde estaba la bandera implicaba caminar 12 metros en donde todos me gritaban ‘puto’. En cada uno de mis cumpleaños de los que me acuerdo, uno de los tres deseos que pedía era no ser gay. Jamás se lo conté a nadie y jamás lo viví, hasta los 20″.

Recordó que al contárselo a sus padres, ellos pensaron igual que el escritor, “creían que era sinónimo de infelicidad y me llevaron a un psicólogo. Un psicólogo mal elegido que dijo que yo estaba enfermo y prometió cambiar mi sexualidad”.

“Durante más de 100 días cuando me despertaba lo primero que leía era un correo de este psicólogo explicando la técnica que yo tenía que usar para suicidarme. Me argumentaba el por qué”, contó a la audiencia y agregó que su familia lo esquivaba o mandaban a su hermana a otra ciudad para que no compartieran espacio. “Cuando llegaba a las sesiones, me hacía esperar dos horas. Después de eso, mandaba a su secretaria con un papelito en la mano que decía: ‘No sos digno de que yo te atienda’. ¿Qué es peor de lo que él hacía? Que yo me lo creía”, expresó.

Tras contar su dura infancia, Lozano replicó a los argumentos de Márquez: «¿Somos una población con mayor tasa de suicidio? puede ser, pero no porque seamos insanos, sino porque discursos como el tuyo nos enseñaron que no somos valiosos y que éramos la escoria de la sociedad”.

“¿Sabías que muchos homosexuales que sufrimos nosofobia? y que durante muchísimo tiempo, después de cada relación sexual, salimos corriendo a hacernos un análisis porque nos educaron creyendo que los homosexuales éramos los sidosos. ¿Tenemos conductas autodestructivas? Puede ser, nos enseñaron que no nos merecíamos que nos quieran”, manifestó.

Y concluyó: “No te conozco, no te juzgo. Puedo intentar entenderte. Si yo que soy homosexual, que lo vivo, lo siento, alguna vez pensé igual que vos, entiendo que no puedas entenderlo. Tampoco voy a pedirte que cambies de opinión, porque no sé si es mi rol. Pero te quiero pedir empatía, amorosidad y sobre todo responsabilidad. Responsabilidad que tenemos todos los que tenemos el privilegio de tener un micrófono adelante, porque uno nunca sabe quién está escuchando”.

Finalmente Manuel Lozano con la emoción desbordándose mencionó a jóvenes que atravesaron situaciones difíciles por expresiones como la de Márquez y recordó a su viejo amor porque «nunca pudo darme un beso porque no se anima a salir del closet porque tiembla del miedo». «No somos insanos Nicolás, pero vivimos en un mundo que muchas veces por discursos como el tuyo se convierte en insanos para nosotros», expresó.