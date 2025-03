Marcela Feudale ¿se une al Peronismo en las próximas elecciones? El encuentro con un referente

Es un año de elecciones en la Argentina y Marcela Feudale analiza por estas horas el ofrecimiento de una candidatura en la lista del Peronismo porteño. En las últimas horas, se conoció una reunión con Juan Manuel Abal Medina que causó revuelo entre sus compañeros de LAM (América TV).

La candidatura que planea ofrecerle el Peronismo a Marcela Feudale

Las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires serán las primeras del año a nivel nacional y se celebrarán el domingo 18 de mayo. Es por eso que las diferentes fuerzas políticas aceleran las negociaciones para armar una lista que deberá estar definida, a más tardar, este fin de semana.

Por tal motivo, las reuniones para alcanzar acuerdos políticos para cerrar las diferentes listas se multiplican frenéticamente con el correr de los minutos. En este contexto, llamó particularmente la atención un encuentro entre la popular locutora Marcela Feudale y uno de los referentes más importantes del PJ Capital, Juan Manuel Abal Medina.

En su cuenta oficial de X, @juanabalmedina, el referente del Peronismo subió una foto del encuentro con la reconocida locutora, donde se los ve sonrientes, tomando café y haciendo la V con sus dedos.

La imagen iba acompañada por el texto: «Charlando con la querida @soyfeudalem sobre el peronismo y los desafíos por delante en la Ciudad y en la Nación». Y agregó: «Un placer escucharla en los medios, pero mucho más en el intercambio de ideas».

Por su parte, Marcela Feudale también se refirió al encuentro al responder el posteo de Abal Medina. Desde la cuenta @SoyFuedaleM escribió: «Gracias por tan linda charla. Las charlas enriquecen la vida y gracias por regalarme el libro de tu padre. Está pronto a ser leído. Abrazo».

En LAM se quejaron de la posible candidatura de Marcela Feudale

Lo cierto es que, la reunión entre la locutora y el político tuvo una fuerte repercusión en LAM (América TV), sobre todo teniendo en cuenta el faltazo de Feudale al programa del jueves. Ni lerdos, ni perezosos, Ángel de Brito y el resto de los integrantes del ciclo empezaron de inmediato a tejer algunas conjeturas ante la posibilidad de que su compañera logre obtener una banca en la legislatura porteña.

Primero se quejaron porque no se enteraron directamente por ella, sino por la publicación de Abal Medina. Ángel de Brito rezongó y en tono de indignación, afirmó: «No me dijo nada, me enteré por las redes». Luego leyó, de manera jocosa, el posteo del referente del peronismo y cerró con la frase: «La perdimos a Feudale por la política».

Posteriormente, Pepe Ochoa, entusiasmado, pidió parar la pelota y analizar las posibilidades que se le abren al programa con Marcela Feudale en la legislatura y propuso usar las cámaras para perseguir famosos.