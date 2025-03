Lo mejor de María Becerra en OLGA: una bizarra confesión, el show ante una multitud y un tatuaje en vivo

María Becerra vistió este jueves OLGA, el reconocido canal de streaming y generó furor con su entrevista y show en vivo. La joven habló sobre su paso por el Monumental, las duras criticas que recibe en las redes y tocó en vivo ante una multitud que copó la esquina de Humboldt y Cabrera. Además, protagonizó un bizarro momento que hizo reír a todos en el estudio.

«Lo reventé»: María Becerra y lo mejor que dejó su paso por OLGA

El pasado jueves, María Becerra visitó los estudios de OLGA para dar una entrevista y un mini recital. Cuando le preguntaron si aún se ponía nerviosa antes de salir al escenario, la artista no dudó en responder con su característico humor y sinceridad: “Sí, recién no sabés, no vayan al baño porque lo reventé. Tenía unos nervios, una panza floja”.

La artista también recordó con mucha alegría su paso por el Estadio Monumental, siendo la primera mujer argentina en llenarlo dos veces. “Me encantaría hacer otro River”, destacó. Becerra también habló sobre el lado negativo de la fama, destacando lo difícil que es a veces lidiar con los comentarios en las redes.

“Yo lo sufrí un montón por esto de las críticas. Llegó un punto en el que me daba un pánico subirme a un escenario. Me bajaba, y lo primero que hacía, en vez de celebrar con el equipo o algo, era decir: ‘Dame el celular’. Me fijaba en Twitter lo que decían del show», explicó.

Sin embargo, explicó como las criticas la motivaron: «Dije: ‘Si no te da la nafta, ponete nafta, no estés pasando a gasoil’, y me puse a entrenar. Es lo que tengo que hacer. Soy cantante, mi voz es mi instrumento, es un músculo, y tenés que ejercitarlo constantemente porque, si no, el músculo se viene abajo”.

La cantante apareció utilizando una camiseta de argentina que tenia bordado los números «223» en la espalda. El cifra es una referencia a su primer EP «222». «Por un par de cosas… Algo que se viene… ¡Un proyecto!«, explicó Becerra la elección de la prenda.

Mortedor, uno de los integrantes del programa, se la jugó y le pidió un gran favor a la interprete. “María, estoy cada vez más nervioso y te tengo que pedir algo. ¿Me podés tatuar?”, le dijo el joven. “¿Yo? ¿Cuándo?”, preguntó ella, completamente sorprendida. Sin embargo, Becerra no se acobardó y efectivamente, ayudó al streamer a tatuarse un «223».

La artista también brindó un show ante la multitud de fanáticos que estaban esperándola en la esquina de Humboldt y Cabrera. A pesar de la seguridad presente, una pequeña fan logró pasar el vallado, y la Nena de Argentina la invitó a cantar con ella Tatú, su nueva canción.