Marcela Tauro apuntó sin pidead contra Luciana Salazar por mostrar las vitaminas que le da Matilda

Luciana Salazar generó una gran polémica en estos días al compartir en redes sociales la cantidad de pastillas que tanto ella como su hija Matilda toman todos los días para suplementar las vitaminas que les faltan en su alimentación pescetariana. Instalado el debate, Marcela Tauro saltó indignada en Intrusos.

Qué fue lo que dijo Marcela Tauro

Sin embargo, la Tauro no objetó a Salazar como mamá por llenar de pastillas a la nena y naturalizar, de esta manera, el consumo de fármacos y medicamentos. Tampoco por no brindarle una alimentación variada y acorde a sus seis años. “Que haga lo que quiera como madre, no la juzgo”, señaló.

Lo que para la panelista de América es evidente es que Luli hizo un uso mediático de este asunto, al exponerlo en sus redes para provocar revuelo. Todo empezó cuando Josefina Pouso objetó que los chicos no siempre comen de todo y que hay que “ser cuidadosos” al hablar de ella como madre.

“Jose, pero ella no lo fue. Ella lo expone para que nosotros estemos hablando de esto. Tenía la opción de no subir el video”, saltó Marcela. E insistió: “Luciana conoce los medios mejor que nadie y sabía lo que iba a generar. Es grande y ya sabe. Lo hizo para generar, para que todos los programas estemos hablando de esto”.

Luciana Salazar y una publicación que desató la polémica

“Este es nuestra coctelera, tomo un poquito de pastillas. Acá tenemos la de Matu”, comienza a contar la modelo, al tiempo que va mostrando lo que toman todos los días y le da tres pastillas a su hija porque son las correspondientes a la toma matutina.

Durante el fin de semana, el video se viralizó y la influencer tuvo que explicar a qué se deben tantas pastillas. “Me estalló el Instagram. Todos preguntándome qué suplementos tomamos tanto mi hija como yo”, escribió la modelo sobre una fotografía en la que se podían ver los envases de los suplementos.

“Tanto Matilda como yo somos pescetarianas y tratamos de complementar nuestra alimentación con suplementos”, explicó Luli, que toma un total de 15 comprimidos por día, mientras que su hija ingiere 7.

Con información de Paparazzi