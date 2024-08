Ana Franchín cruzó duramente a Luciana Salazar por la alimentación de Matilda: «Efecto contrario»

Analía Franchín, panelista del programa A La Barbarossa que se emite por Telefe, tuvo una picante opinión al hacer referencia a la polémica alimentación que implementa Luciana Salazar con su hija Matilda. La «dieta» para la menor incluye suplementos que la propia modelo mostró en redes sociales y eso despertó un escándalo.

«Me estalló el Instagram. Todos preguntándome qué suplementos tomamos mi hija y yo. Acá los míos. Tanto Matilda como yo somos pescetarianas y tratamos de complementar nuestra alimentación con suplementos», había manifestado Luli junto a los frascos en cuestión. Las críticas no tardaron en replicarse.

Por qué Analía Franchín cruzó a Luciana Salazar

“Por más que coman verduras y frutas, el tema de la vitamina de la carne roja, la B12 y el hierro, es muy difícil sustituir por más verduras y cosas maravillosas que uno le de a un chico», opinó Analía Franchín, al hablar de la alimentación que Luciana Salazar le proporciona a su hija Matilda de solo 6 años.

«Por más pescado que comas, la parte roja le va a faltar. Igual es una decisión de su mamá y yo no lo soy”, agregó la panelista.

“Ella tuvo que salir a explicar que su hijita no hacía la terapia ortomolecular, a la que se somete estrictamente Luciana. Lo que ella dijo es que su hija consume dulces pero que no contengan harinas ni azúcares”, continuó Analía Franchín.

“Yo siento que a los chicos que los privas de chicos hacen un efecto totalmente contrario y quieren comerse todo. Lo peor es que para mí tienen una cuestión cuasi bulímica, sin ser bulímica, que se esconden para comer”, cerró picantísima Franchín.

Alberto Cormillot también se metió en la polémica

En diálogo con Telenoche, el doctor Alberto Cormillot también se metió en la polémica alimentación que recibe Matilda, la hija de Luciana Salazar. «Es acostumbrar a una niña al consumo de medicamentos”, consideró el médico, luego del polémico posteo de Luli en sus redes sociales.

“Si lo que la chica no come es carne, no sé por qué le dan vitamina C y D, porque la carne no es un alimento rico en esas vitamina. Creo que es acostumbrar a la niña posiblemente a un consumo de medicamentos. Uno debería procurar que un niño consuma preferentemente, de todas las comidas y en forma saludable”, remarcó Cormillot.