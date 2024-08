Luciana Salazar en medio de una polémica: Estefanía Pasquini, opinó sobre los suplementos que le da a su hija Matilda

Luciana Salazar volvió a ser noticias estos días esta vez, por darle suplementos vitamínicos a su hija, Matilda, En ese contexto algunos periodistas y profesionales de la nutrición salieron al cruce y opinaron del tema. Al igual que el doctor Alberto Cormillot, su mujer, Estefanía Pasquini se refirió al tema evitando poner el foco en la maternidad de Luciana.

Estefanía Paquini : Yo puedo hablar en general de la alimentación de un chico

“Yo no hablaría específicamente de ella porque me parece que cuando te tocan a tu hijo o te hablan como mamá debe ser horrible, entonces me parece que eso ella lo manejará con quien le da todos esos suplementos o como sea y tendrá su porqué”, arrancó la nutricionista, en diálogo con Poco Correctos.

“Yo puedo hablar en general de la alimentación de un chico, o de la alimentación de un adulto, pero yo no me metería por no meter el dedo y que parezca que estoy señalando a una madre”, agregó.

“Siempre hay que consultar con el pediatra. En general, los chicos no toman suplementos, no necesitan, están en una época que necesitan de todos los alimentos, hidratos, proteínas, grasas, y si toman algo en especial, están consumiendo algo, que sea porque el médico se los dio y porque hicieron algún estudio”, profundizó al respecto, para luego referirse a la medicina ortomolecular a la que es adepta la modelo.

“Yo siempre que hablo, hablo de evidencia científica. No hay evidencia científica, hasta el momento, que demuestre que tiene algo especial, algo que ayude, no, pero la gente, mientras no le haga mal, puede hacer lo que quiera, ella es libre de hacerse la medicina que quiera, mal no le va a hacer”, concluyó.

Con información de El Trece