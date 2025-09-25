Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa tras dos años de amor

El polémico debut de Marcelo Tinelli en el mundo del streaming vuelve a dar que hablar tras su último anuncio. El reconocido conductor cerró su programa confirmando, de una vez por todas, su separación de la modelo Milett Figueroa tras dos años en pareja.

Días atrás, el rumor de que la pareja ya había finalizado hace un tiempo, pero que mantenían las apariencias para no “spoilear” el final de la segunda temporada de “Los Tinelli”, fue tomando fuerza. Sin embargo, el propio Tinelli desmintió que fuera así.

Marcelo Tinelli anunció su separación de Milett: “Llegó un final de ciclo”

Al finalizar “Estamos de paso”, el conductor se tomó unos minutos para hablar de su vida sentimental: “Antes de cerrar solo quiero mandarle un beso a Milett. Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett”.

Ante la sorpresa de su panel, comentó: “Si. Yo estoy bien, y le mando un beso a ella que también está muy bien”.

“Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Lo quería decir acá, en mi programa, así que le mando un beso gigante. El amor que le tengo no cambiará, se va a modificar, a ponerse en otro lugar, y creo que ella a mí también. Hemos llegado a un final de ciclo muy lindo”, se sinceró.

El anuncio fue tomado a la ligera de parte de Candelaria Tinelli, quien pidió cerrar el tema de manera irónica, lo cual no fue aceptado por su padre.

“La amo mucho, pasé dos años hermosos, y algún día puede venir acá tranquilamente. Le quiero decir a ella, a su familia y a la gente de Perú ‘muchas gracias’ y espero verla muy pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”, cerró.