Cómo le fue a Marcelo Tinelli en su debut en streaming: números polémicos y críticas en redes 

Marcelo Tinelli llegó al mundo del streaming con su programa “Estamos de paso”, en el canal Carnaval Stream y ya se generó polémica por los números de su audiencia en YouTube. Este martes el conductor comenzó con su nuevo proyecto, acompañado por sus hijas Candelaria y Juana Tinelli, su primo Luciano «El Tirri», Pachu Peña, Sabrina Rojas, Federico Bal, Carla Conte, Sebastián Almada y el imitador Iván Ramírez.

Así fue el debut de Marcelo Tinelli en streaming

En la presentación del ciclo se vio un clip en el que Marcelo pasea a una de sus mascotas por una plaza cuando ve que un meteorito se acerca a la Tierra. En ese momento recuerda distintas experiencias de su vida y en la pantalla aparecen momentos icónicos del conductor: al frente de ShowMatch, Videomatch, Ritmo de la noche, con figuras como Luis Miguel y Diego Maradona, entre otros.

“Estamos De Paso” con Marcelo Tinelli y equipo liderando el streaming en Carnaval con 47k. pic.twitter.com/mw3KcTUiHO — Real Time (@RealTimeRating) September 23, 2025

“¡Qué alegría volver a vernos acá! Estamos felices de volver, de volver a encontrarnos. Siempre es lindo volver. Se festejan las vueltas”, lanzó Tinelli, visiblemente emocionado con su debut en stream.

Después, agradeció a la audiencia y al equipo del canal y presentó uno por uno a sus compañeros.

Antes de que comenzara la emisión, seis mil usuarios ya estaban esperando para disfrutar del programa en YouTube.

Luego, el número ascendió a 20 mil después de que Tinelli apareciera en la pantalla y después a 50 mil.

El ciclo tuvo picos de más de 85 mil usuarios, todo un éxito para un canal de streaming.

Polémica por los números de Tinelli en streaming

Pero la polémica se generó en la red social X (antes Twitter) después de que varios internautas se dieran cuenta de que, cuando terminó la emisión, seguían 80 mil conectados en vivo en YouTube.

“Ayer Tinelli arrancó un programa de stream y tenía 80 mil ‘personas’ mirándolo. La cosa es que el programa terminó y seguían los 80 mil mirando imágenes con música de fondo. Se olvidaron de desactivar los bots”, remarcó un usuario de X junto a una captura que confirmaba la información.

“Es más digno que no te mire a nadie a comprar bots”, “Se fueron a dormir y dejaron YouTube andando”, “Era obvio que eran bots, mira si Tinelli va a meter 80k, es imposible… Encima estaba el Tirri, totalmente anacrónico, se quedaron en el 2010”, “Ya pasaba con el programa de Rial imposible que lo vean 50k”, “Pagar 80k bots… la guita que habrán puesto”, “Ya a nadie le importa Tinelli, es el pasado”, “Un fracaso, aburrido, somnífero”, fueron otros mensajes que circularon.

Cabe destacar que Estamos de paso cuenta con la participación de varios humoristas, buscando revivir el espíritu del Videomatch de los años ’90.

El programa saldrá al aire dos veces por semana, los martes y miércoles de 20 a 22. Tal como el resto de la programación, se puede ver en vivo a través del canal de YouTube oficial de la señal y, una vez finalizado cada programa, podrá sintonizarse en diferido por el mismo medio.