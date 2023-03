¿Marcelo Tinelli desembarcará en América? El llamativo anuncio del canal

América TV sorprendió a todos con una enigmática promoción en la que se anuncia que este miércoles se revelará «la verdad». Según distintos medios nacionales el anuncio sería el desembarco de Marcelo Tinelli al canal.

El conductor firmará el acuerdo este miércoles y sellará así su desembarco como conductor y nuevo gerente artístico, informó La Nación en su página web.

«Hablaron, opinaron, dijeron de todo… Ahora vas a saber la verdad. Este miércoles, sólo en América», anuncia el spot que tiene una voz en off. Sin embargo de fondo suena Twist And Shout de The Beatles, el icónico tema que acompañó históricamente al conductor televisivo Marcelo Tinelli.

La llegada de Tinelli seguramente cambiará la estructura de la grilla actual, aunque también es cierto que muchos de los productos que hizo su empresa en otros canales, podrían ser compatibles con los de América, cómo “Este es el show”, “La cocina del show” o “Hay que ver”, entre otros.

HABLARON 🗣️

OPINARON 💭

DIJERON DE TODO 😱

EL MIÉRCOLES VAS A SABER LA VERDAD ‼️

Solo por #AmericaTV 😎 pic.twitter.com/SeE58sxZX7 — América TV (@AmericaTV) March 28, 2023

Marcelo Tinelli y su exitoso paso por El Nueve

En su momento, cuando Marcelo Tinelli pasó de Telefe a El Nueve, fue una gran apuesta para el conductor. Pasaba de un canal líder a otro que peleaba el tercer puesto. Y la jugada le salió mejor de lo esperado, al punto de que a los seis meses lo tuvo que ir a buscar El Trece porque veía en peligro su segundo lugar.

Hoy la situación es muy diferente. Llegaría a un canal con poco rating en un momento en el que lo que menos abunda en la televisión es la audiencia.