Marcelo Tinelli le respondió a Tini Stoessel después de que ella le dedicara el tema «Ángel»

Tini Stoessel trato a Marcelo Tinelli de Judas en “Ángel”, su última canción, haciendo referencia al quiebre de la amistad entre el conductor y su papá, Alejandro Stoessel, por un tema judial, desencadenado por los derechos del programa «Patito Feo».

Marcelo Tinelli rompió el silencio y en diálogo con el móvil de LAM (América), detalló su vínculo con la familia Stoessel. Aunque se mostró sorprendido con las declaraciones de artista pop, no escatimó en elogios a su desenvolvimiento profesional.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre la relación con Alejandro Stoessel

Después de asegurar que su vínculo con Alejandro Stoessel está bien, reparó en la artista. “Con respecto a Tini, la admiro mucho como cantante y profesional. Sé por todos los problemas que ha pasado”, aclaró el conductor, y remarcó que estaba al tanto del lanzamiento del tema “Ángel” con anterioridad.

Según lo publicado por TN, el conductor dijo: “Mis hijas la aman y hasta sabían del tema que iba a sacar, porque ella habló con las dos más grandes. Ellas me dijeron ‘por favor, papá, ella necesita hacer esto, es un proceso que vivió’, y es totalmente entendible. Lo vivió de esa manera y está bien, lo lamento, me da pena porque yo la admiro profundamente como artista y le deseo lo mejor”, expresó.

Lejos de enojarse, Tinelli aseguró que se alegra por el exitoso presente de la artista. “Con todo lo que ha pasado, quiero que le vaya bien. Es una artista argentina y estamos orgullosos de ella, de verla en cualquier lugar del mundo así que le deseo lo mejor. Es muy amiga de mis hijas y no podría estar mal con ella. No tengo nada para estar mal”, reafirmó.

Además, destacó que él siente que no hay que tomar las cosas como algo personal. “Cuando a uno le dicen algo, tiene que evaluar por qué lo está diciendo el otro, si habita más en la otra persona que en uno. Y no es que haya uno con trabajo psicológico. Es la verdad y es lo que me pasa. Yo le deseo lo mejor y si ella tuvo esa necesidad de decirlo, sabrá por qué”, sentenció para luego remarcar cómo logró reinventarse pese a los problemas vividos.

Y concluyó: “Yo no puedo dejar de reconocerle el talento que tiene como artista y sé todos los problemas por los que ha pasado porque me los han contado mis hijas, que son muy amigas. De mi parte está todo más que bien. Pero que esté todo bien de mi parte, no quiere decir que del otro lado no pueda haber afectado en algunas cosas”.

A modo de cierre, reparó en una de las frases de la canción donde Tini desliza que le cerraron puertas. “La gente que me conoce sabe que yo no soy así, pero por como lo vivió ella pudo haber sentido eso. Después el medio reacciona de la manera que pueda pero yo no puedo manejar todo”, sentenció tajante.

«Ángel» así es la canción de Tini Stoessel para Tinelli

En la canción Tini relata la “traición” de Tinelli para con Alejandro Stoessel, esto dice esa parte de la letra:

2008, diciembre, fue un viernes.

Ojos que no ven, traición que no sientes.

Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes?

¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes?

Si fueron hermanos y adiós para siempre.

Si él le dio la mano y el otro los dientes.

Le dieron la espalda y él siempre de frente.

Le dieron las gracias, lo empujan del puente.

Yo ya entiendo bien lo que pasó.

Papá se fue y culpa de él nunca lo fue.

La herida se tatuó en su piel.

La mentira la oyó todo el mundo,

la verdad nunca la escuchó nadie.

Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires.

Deja que el tiempo se encargue,

y el destino se encargó de violeta pintarme.

atallas que no escogemos y hay que enfrentarse,

de eso se trata amarse,

pero también me dolió y para decirlo no es tarde.

La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él.

Pero la justicia divina existe.

Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show,

cantar, sonreír, y hacer como si nada hubiese pasado.

Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida.