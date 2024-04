Así es «Un mechón de pelo», el álbum con el que Tini Stoessel expone de manera secuencial sus sentimientos

Está claro que TINI tenía mucho que contar, y su nuevo álbum fue la plataforma perfecta para hacer catarsis, y para mostrarle a todos una idea de lo que vivió en estos últimos años. «Un mechón de Pelo», es un proyecto que muestra una Tini triste, vulnerable, expuesta, fuerte y resiliente, con muchas cosas para decir. Todos los temas del álbum tienen videos que siguen un orden secuencial y acompañan perfectamente cada canción.

«Un mechón de pelo» comienza con “pa”, canción en la cuál describe el miedo que sintió después de estar a punto de perder a su papá, quién también fue su mánager. En la canción, pide “un ratito más” con su papá. Producido en su mayoría por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, el álbum, despojado y con una fuerte carga lírica, sigue a TINI en sus momentos de vulnerabilidad, dolor, resiliencia, renovación y crecimiento.

El segundo tema es, ‘posta’, una canción que hace referencia a los sentimientos de Tini durante toda su carrera, haciendo referencia a las críticas que recibió este tiempo.

En el vídeo se pueden ver dos versiones de la artista, la que sería la actual Tini y su pasado, podría ser como Martina (su nombre real que acompañó a la artista durante sus años en la serie Disney Channel ‘Violetta’). El lugar seleccionado para hacerlo fue un puente, ideal para mostrar el avance entre las versiones de sí misma.

‘Miedo’, es otro de los temas y empieza con cantos corales con mucho eco y, cuando surge la voz clara de Tini nos sorprende con el formato epistolar de la canción. El tema es una carta en la que reflexiona sobre aferrarse a un recuerdo y no dejarlo marchar. La letra expone los sentimiento de Tini: «Me escapé de mi realidad, me encerré en mi soledad».

La última estrofa ya es cantada, plasmando el «miedo de no encontrar las palabras» y de una calma que no regresó.

‘Ni de ti’ es la cuarta canción del disco y se diferencia de las anteriores ya que, evoca al caos con la base musical, y hace referencia a las mentiras que se inventaron sobre ella y aunque, sin dar nombres, sobre lo que fue su relación con Rodrigo de Paul, involucrando a Cami Homs. Este tempo frenético contrasta con diferentes audios de su abuela a lo largo del tema. ‘ni de ti’ también incluye un diálogo extenso de la artista. Este es un breve fragmento: «Después de muchos años de estar callada, me da mucha tristeza tener que aclarar quién soy y qué hago con mi vida. Caer en la manipulación de ciertas personas que se alimentan con mentiras absurdas opinando de mi vida con total impunidad. Es un acto de insensibilidad brutal».

‘Ángel’ es un tema que eriza la piel, con un comienzo en piano narra la que parece una «historia perfecta», que se intercala con un rap sobre un momento muy difícil en la vida de su papá. Entre esas estrofas Tini cuenta la historia entre su padre y el productor Marcelo Tinelli, que llegaron a un juicio que perdió Stoessel sobre los derechos de la serie de Patito Feo, a pesar de ser socios desde tiempo atrás. ‘Ángel’ narra la perspectiva de cuando era pequeña y vio a su padre marcharse de casa, marcando su vida; y la comparativa con la realidad y que ya no entiende. Ahora siendo adulta comprendió que tuvo que marchar porque tras el juicio tuvo que abandonar Argentina para buscar trabajo porque nadie lo quería contratar.



En este tema tan directo, tan «sin pelos en la lengua» Tini relata que, años más tarde, Marcelo intentó contactar con ella para que participase en uno de sus programas: «Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show»

‘Buenos aires’ es otra de las canciones que ya conocíamos y que llegó hace solo dos días. una balada que ha conseguido plasmar el sentimiento de dolor en su videoclip. Al comienzo del vídeo vemos a una Tini mirando por la ventana, con la mirada perdida. A sus pies, en la ciudad, vemos a una Tini con nuevo ‘look’ realizando actividades con una actitud más segura y, a pesar de estar sola ahí abajo, sigue adelante.

‘Tinta 90’ es la séptima canción en la que nos habla de su salud mental y vuelve a hacer referencia a una cicatriz que quedó permanente en su piel. «Porque entre más grande el imperio, más duele el eco de estar sola en cautiverio. Y me encerré dentro de mi propia piel», Tini intentó ocultar su depresión, incluso evitó contárselo a su familia, llegando a aislarse del mundo.

‘Ellas’ es realmente la primera canción que dio a conocer, aunque fuera un fragmento de la misma. Cuando Tini borró todas sus publicaciones de Instagram y abrió paso a su nueva era, su primer ‘post’, en el que hacía referencia al nuevo proyecto incluyó el comienzo de este ‘ellas’.

Se trata de una canción corta, pero que dice mucho. El comienzo es una sucesión de audios de mujeres cercanas, de ahí el título del tema, apoyando a la artista en sus momentos más duros mentalmente. La canción es una muestra de agradecimiento por ponerse en su lugar y comprender el mal estado mental que estaba atravesando.

‘Bien’, es la canción que incluye la frase de ‘mechón de pelo‘ que aparece en el título del disco. Aquí Tini nos muestra su superación personal y que «no todo tiene por qué estar bien» y «que está bien si no estás bien». Una lección de aprendizaje y crecimiento que, a ritmos marcados, va poniendo fin a esa historia que comenzó de manera trágica: «Ver que esa niña llego hasta acá. Pensar que casi le digo «adiós». Y ahora las paces hicimos las dos».

‘Me voy’, es la canción que da un cierre a toda la historia que tini quiso mostrar con el álbum «Un mechón de pelo». Este tema refiere al punto clave en el que Tini deja atrás los hechos pasados y «se va»: «Tengo tiempo pa’ cambiar mi destino y aunque tenga temor al amor, ahora así es que me siento mejor».

‘Un mechón de pelo’ es el proyecto perfecto, muy bien articulado, para dar paso a una nueva era, en la que la artista hace borrón y cuenta nueva, abriendo las puertas a su mejor versión.

Con Información de Cadena 100

Tini explicó porqué su álbum se llama ‘Un mechón de pelo’

En una entrevista para MTV, Tini abrió su corazón y contó por qué se cortó el pelo para este nuevo material: «Mi pelo siempre fue algo que me representó mucho en mi vida diaria, en mis shows, en mi carrera, en mis videos… Al siempre tenerlo largo, yo sentía que me generaba muchísima fuerza y era lo que me representaba mucho. Pero cuando me diagnosticaron depresión, empecé a tener un proceso no solamente interno, sino también a nivel externo«.

«Y con el pelo es como que… me miraba al espejo y no me encontraba, no me hallaba. Iba y me cambiaba el color de pelo. Y me volví a mirar en el espejo, y seguía, y seguía y seguía ahí. Toda esa búsqueda que estaba teniendo a nivel interior, por así decirlo, y a nivel emocional, se vio reflejada mucho en mi pelo y en lo que soy hoy«, agregó.

Y explicó: «Y aun así, aunque lo tenga cortito, me siento una mujer completamente distinta para bien, empoderada, que crecí muchísimo, que aprendí muchísimas cosas. Y bueno, por eso el álbum se llama así, Un mechón de pelo«.