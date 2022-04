María Becerra habló de Rusherking, su ex: “Me gustaría invitarle un café”

En PH, María Becerra habló de su ex Rusherking.

María Becerra fue una de las invitadas a PH Podemos Hablar. Entre otras cosas, compartió su exitoso presente en la música pero también se refirió a algunas cuestiones vinculadas a su vida privada. En ese contexto habló de la separación del rapero Rusherking.

Ante la consigna “los que piensan que se puede tener buen vínculo con su ex” dio un paso al frente y expuso su situación. “Creo que es lo ideal. Son personas con las que has sido muy feliz, tuviste momentos súper bonitos, compartiste un montón. Me ha pasado que terminé súper bien y que terminé súper mal”, comenzó.

A continuación el conductor Andy Kusnetzoff hizo referencia directa a Rusherking, con quien precisamente no había finalizado de la mejor manera. “Siento que el tiempo todo lo cura y al menos en mí, está la meta de ser buenos amigos, me gustaría compartir un café porque le tengo un gran cariño”. aseguró al respecto.

La cantante también analizó los duros mensajes que en su momento le dedico a su ex. “Yo soy muy impulsiva, cuando yo me enojo mis amigas me sacan el teléfono”, explicó.

Volviendo a su expareja, dejó en claro que la situación quedó en buenos términos. “Siempre le voy a desear lo mejor. Lo amé con mi vida y lo quiero muchísimo. Deseo que le vaya bien, que encuentre el amor, que le vaya bien en su carrera. El día de mañana nos vamos a ver y cagar de risa. Pero lleva un tiempo”, concluyó.