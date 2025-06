María Eugenia Ritó, sin filtro, destrozó a la China Suárez y la fulminó con un insulto tremendo

María Eugenia Ritó volvió al centro de la escena con declaraciones explosivas. En medio de un repaso por los escándalos mediáticos del momento, la ex vedette no solo confesó que estaría con Javier Milei “si le diera algo de su plata”, sino que también se metió de lleno en el Wandagate, defendió a Wanda Nara y lanzó duras críticas contra Eugenia “La China” Suárez.

María Eugenia Ritó: «me quedo con Team Wanda»

Todo comenzó cuando la ex vedette, en diálogo con Fede Flowers y La Criti en Se terminó la joda por Splendid AM 990, se refirió a los temas del momento y confesó que tendría un vínculo amoroso con Javier Milei si él se lo propusiera.

Más tarde, en diálogo con Matías Vázquez, la misma Ritó señaló: «La Criti me hizo una nota y me dijo si estaría con él -Javier Milei- y yo dije que sí, que me gustaba, pero bueno, si él me diera algo de su plata, yo estaría».

A continuación, la actriz apuntó de lleno al conflicto entre Nara y Suárez: “No es santa de mi devoción, pero me quedo con Team Wanda aunque esté media loca porque todas somos locas y tóxicos somos todos”.

En contraposición añadió: “Pero, La China es una ‘pu(…)’. Muy mal porque no se hace lo que (…). Aunque, en su momento Wanda hizo lo mismo, la icardiada. No está bueno porque lo hace con todos. Le pasó a Eugenia Tobal, a Pampita, no está bueno. Eso habla muy mal de ella. Igual, no le importa nada. Va por todo y más, quiere tener lo que tiene Wanda”.

“Igual, quiero todas las carteras que tiene Wanda, los viajes, la plata, la hizo muy bien. Todas venimos de abajo y no teníamos nada. Después, se hacen todas las señoras”, concluyó.