María Graña reapareció tras su internación por covid y emocionó a todos

La cantante María Graña, reapareció este domingo en televisión y emocionó a todos. En julio estuvo internada, tras un cuadro de covid y su salud generó preocupación. Reveló que aún está recuperándose.

Graña interpretó Honrar la vida y Naranjo en Flor, entre otros, en La Peña de Morfi.

“Estamos reponiéndonos, pero todavía estoy un poquito débil y no quise faltar”, le dijo la artista a Jey Mammon, el conductor del ciclo.

La artista reveló en el programa cómo ha logrado conservar su voz. “Estudié muchos años. Empecé a los 12 con Elvira Aquilano y la nombro siempre porque fue mi segunda madre. Ella me enseñó muchísimas cosas, principalmente a tener respeto por esta profesión”, contó.

Y agregó: “Elvira iba todos los años a Mar del Plata y no se perdía ningún espectáculo porque iba los tres meses a vacacionar. Se quedaba todo el año dando clases con nosotros y de enero a marzo la pasaba en Mar del Plata. Siempre apoyaba a los artistas”.

En un momento, el conductor le consultó sobre sus declaraciones pasadas de que iba a abandonar el tango. “Lo que pasa es que son 50 años cantando tangos, pero también incursionando en otros géneros como el folclore, boleros… Yo en televisión canté en el programa de La Botica de Bergara Leumann, hoy han cambiado muchas cosas y el tango siempre está en mi repertorio. Pero hay una parte mía que necesita cantar otras cosas”, le respondió la artista.

Además hizo una mención de la importancia que tuvo su abuela:

“Recuerdo que cuando iba a la casa de mi abuela escuchaba mucho folclore. A ella le gustaba mucho el tango y el folclore, y por eso también quiero incursionar en eso para hacerle un homenaje a mi abuela”, dijo.

También habló sobre los vínculos con otros artistas del tango. “Sin hablar mal de nadie y no quiero entrar en polémicas, la única que me abrió la puerta de su casa fue Mercedes (Sosa). La gente del tango siempre fue cada uno para su lado, nunca hubo una unión y quizás por eso no tenemos un sindicato”, sostuvo.

María Graña volverá a los escenarios, el 8 de septiembre en el Teatro Astros.