Mariana Segulin se despidió de TN tras 8 años: “Ahora nuevos proyectos” 

Mariana Segulin se despidió de TN luego de 8 años y compartió un especial posteo en sus redes. La periodista de Buena Semana anunció el domingo 11 de mayo mediante una publicación en su cuenta de Instagram que ya no formará parte de la señal de noticias.

¿Por qué Mariana Segulin no seguirá en el canal TN?

«Se cierra una etapa muy importante para mí. Después de 8 años intensos, aprendizajes enormes y experiencias que me hicieron crecer, dejo TN. Me voy profundamente agradecida por cada oportunidad, cada desafío y cada persona con la que compartí este camino», introdujo.

«Gracias a quienes confiaron en mí, a los que me acompañaron desde la pantalla y a los que me enseñaron tanto en cada jornada de trabajo. Gracias por el apoyo de todos los que me conocieron por la tele y me siguen por acá: ya sea para dejar un mensaje amable o aportar información y crítica constructiva», continuó.

«Gracias a mis compañeros de Buena Semana al aire y en técnica, al trabajo incansable e ingrato de los productores y a los técnicos y camarógrafos de los móviles y de sala. Las mejores anécdotas son con ustedes. Nombrarlos uno por uno tomaría horas», expresó la comunicadora.

A su vez, se refirió a su futuro laboral: «Ahora empieza una nueva etapa, nuevos proyectos, nuevos escenarios y la misma pasión de siempre: comunicar, informar, traducir lo complejo en algo claro y útil para todos».

«Nos vamos seguimos viendo en otros espacios (y seguramente más por acá). Gracias, de verdad», concluyó Maru Segulin, sin ahondar en los detalles detrás del motivo de su salida de TN.