Marianela Mirra rompió el silencio, habló sobre su romance con José Alperovich y acusó a Jorge Rial

Esta semana, la exjugadora de Gran Hermano Marianela Mirra sorprendió a todos al confirmar su relación con José Alperovich, exgobernador de Tucumán, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual. La ex «hermanita» contó que decidió revelar su relación con el político por «estar amenazada» por Jorge Rial.

Habló Marianela Mirra luego de confirmar su relación con José Alperovich, preso por abuso sexual: «no me avergüenza»

El mundo de la política y el espectáculo quedó completamente en shock luego de que la ex «hermanita», Marianela Mirra, confirmara en sus redes sociales que está de novia con José Alperovich. El exgobernador de Tucumán está cumpliendo una condena de 16 años por abuso sexual.

Lo que motivó a la exparticipante para confirmar su vínculo con el político tucumano fueron los dichos de Jorge Rial, quien aseguró en C5N que ella iría a visitar a Alperovich a Ezeiza-donde cumple su condena- y que además esta relación existe desde hace 15 años.

El periodista y la exjugadora comparten una rivalidad que data de hace 11 años atrás, cuando la joven expuso a Rial por intentar iniciar un romance con ella, a pesar de estar en pareja. Desde ese momento, Mirra prácticamente desapareció de los medios.

Ante el inminente escándalo, Marianela se comunicó con Ángel de Brito, quien leyó sus mensajes en vivo por LAM. “Rial arruinó mi familia y lo quiere seguir haciendo. Me tiene amenazada”, escribió Mirra, sin pelos en la lengua.

“Me dice que el estados que subió (en Instagram) sobre amenazas y guita, es por Rial», explicó De Brito. «El abogado de José dijo que Rial pidió plata para exponerme, que voy a Ezeiza de visita, y consideramos con José de decir abiertamente que nuestra relación existe y existe hace mucho”, agregó la tucumana.

«Mi vida privada no me avergüenza«, declaró y destacó: «hoy lo importante es que José consiga la domiciliaria, esta es una cama enorme donde se mueven intereses«. Sobre su historia con Jorge Rial, explicó: «Es un tipo tan peligroso y yo no quiero volver a sufrir lo que sufrir. Yo entré a Gran Hermano para trabajar en los medios, lamento que a veces se te cruza un tipo como Rial«.