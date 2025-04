El descargo de Yanina Latorre tras el escándalo de su hija Lola: «Es una pelot…»

Tras el escándalo de Lola Latorre por dar positivo un test de alcoholemia, su madre Yanina salió en su defensa luego de que la joven sufriera fuertes críticas en redes sociales.

La palabra de Yanina Latorre

La panelista de LAM esclareció cómo fueron los hechos en los cuales su hija se vio involucrada: “Fue a bailar a una fiesta, se ve que se tomó un trago temprano, creyó que no le iba a hacer nada y cuando salió, le dio 0.5, que es lo menor, dejó el auto y a las dos horas lo fue a buscar”.

A pesar de responsabilizarla, Yanina defendió a su hija luego de que las redes la trataran de “borracha”: “Estuvo muy mal, es una pelotu…, que aprenda de estos errores pero, hoy me la trataron de borracha, asesina, y 0.5 de alcoholemia no es ser borracho”.

Además, apuntó contra Morena Rial quien hablo del tema en sus redes, para luego eliminar todo rastro de ello por la viralización de sus chats que la complican con la Justicia: “Que esta chica que es una atrevida se compare o me bardee por un 0.5 de alcoholemia con su historial… Y a todos los que me están barreando en X, es con Lola, tiene 24 años, decidió tomar un Fernet y la agarraron, pagó la multa e igualmente no le sacan el auto”, le contestó Latorre.

“Se equivocó como tantas personas que vemos todos los días. Ya decirle a alguien borracho o alcohólico…me parece ofensivo porque ya es un problema. Que me digan lo que quieran, ¿asesina? déjenme de romper, esta piba que sale a afanar con el hijo tiene el tupe de amenazar a Lola….Aparte es con Lola no es conmigo, Morena Rial si quiere que me ataque a mi”, cerró.