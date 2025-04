Filtraron las cartas de amor que José Alperovich le escribe a Marianela Mirra desde la cárcel 

José Alperovich, exgobernador de Tucumán condenado a 16 años de prisión por abuso sexual, y Marianela Mirra, exganadora de Gran Hermano, confirmaron su relación sentimental. Mirra hizo pública su cuenta de Instagram —que habitualmente mantiene privada— y mostró las cartas de amor que el expolítico le envía desde la cárcel.

La noticia, que durante años fue un secreto a voces en Tucumán, tomó relevancia nacional luego de que el periodista Jorge Rial la expusiera en su programa Argenzuela (C5N). Según su informe, Mirra visita a Alperovich en prisión cada 15 días.

A partir de estos dichos, la ahora asesora letrada de 41 años publicó un contundente descargo en redes sociales en el que no solo confirmó su romance, sino que también cargó contra Rial.

«Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis», escribió.

Luego, apuntó directamente contra el periodista, con quien mantiene una rivalidad de años: «Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste de más. Voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo a muerte en él ayer, hoy y siempre. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida».

Para reafirmar su postura, Mirra publicó imágenes de las cartas de amor que Alperovich le ha enviado desde la cárcel. En una de ellas, el exgobernador escribió: «Quiero jugarme la vida con vos y vivir el amor contigo. Te amo». En otra, expresó: «Gracias por estar en las buenas y en las malas. Me das fuerza, alegría y ganas de vivir. Mi sueño es que estés siempre a mi lado».

Entre las publicaciones, también apareció una imagen en la que se ven sus manos entrelazadas mientras él maneja. En esa foto, Mirra escribió: «Mi compañero de ruta. Aunque hoy no te tengo conmigo, en este día tan especial estás más presente que nunca. Contando los días para poder recibirte con los brazos bien abiertos y el amor más grande del mundo».

Desde junio de 2024, Alperovich cumple su condena en el penal de Ezeiza, donde comparte pabellón con otros condenados por delitos similares. Según el informe de Argenzuela, Mirra figura en los registros penitenciarios como «familiar» o incluso como «abogada», lo que le permite visitarlo con regularidad.

La filtración de estas cartas y la confirmación del romance han generado un gran impacto en la opinión pública, desatando un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos defienden el derecho de la ex GH a amar a quien elija, otros la critican por sostener una relación con un hombre condenado por abuso sexual.

Lo cierto es que José Alperovich, quien gobernó Tucumán durante 12 años y supo ser una de las figuras más poderosas de la provincia, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, no por su carrera política ni por la sentencia que lo llevó a prisión, sino por su vínculo con Marianela Mirra, la mujer que en 2007 se convirtió en un fenómeno televisivo al ganar Gran Hermano.