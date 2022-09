Mariano De La Canal y una insólita confesión: «dejé de ser vegano porque me mordió un perro»

Mariano De La Canal, conocido por muchos por ser el «fan de Wanda Nara», realizó una entrevista para Infobae y algunos de los fragmentos se hicieron virales por sus insólitas anécdotas.

En una de ellas, contó que «dejó de ser vegano» porque lo «mordió un perro», al ser consultado sobre su interés por la estética. Luego de deslizar esa frase, amplió en sus curiosas razones.

«Yo la verdad que militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso, pero me mordió un perro en la calle y dije: ‘¡Wow!, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde’. Entonces, me fui a comer una hamburguesa. Y ahí estoy engordando de nuevo», agregó para incredulidad de la entrevistadora.

Otro momento desopilante de la nota fue cuando reveló que lo contrataron en varias ocasiones para «llorar en velorios». «¿Viste que hay familias que son poquitos y por ahí no querían mucho a la persona? Y me han contratado para que vaya y llore al lado del cajón«, expresó.

Además, aseguró que tiene tres servicios diferentes para estos casos. «Yo tenía tres opciones: el básico, el médium y el prémium, que era el más caro pero con el que lloraba, te daba vuelta el cajón, llamaba a la ambulancia, echábamos al familiar que no querías».

De La Canal también habló de cómo surgió la idea para el personaje del «fan de Wanda Nara» que le dio popularidad en Showmatch. Explicó que su sueño era aparecer en televisión y se le dio la oportunidad a partir de su relación con Kenny Palacios, amigo de la empresaria.

«Un día me llama por teléfono y me dice que Wanda no tenía previa para ShowMatch y quería un fan para la noche. Como no me animaba, me pasa con Wanda. Me dice: “Marian, va a estar bueno y si lo hacés reír a Tinelli te vas para arriba”. Y con eso me convenció», contó.

También dijo que tiene «poco vínculo» con Wanda en la actualidad pero que «admira y quiere un montón». Añadió que “Con el Fan de Wanda robé un montón, en el buen sentido. Trabajé, justo lo que no le gusta hacer a los famosos. He ido a casamientos temáticos en donde todo el mundo usaba la vincha con el nombre de la novia y a las cuatro de la mañana entraba, aparecía yo. Es bizarro, pero lo tomo como un laburo».