Tras una persecución, la policía recuperó una moto robada en Barrio Nuevo

Personal policial de la Subcomisaría 69 de General Roca logró recuperar una motocicleta con pedido de secuestro por robo, luego de una breve persecución ocurrida durante un operativo de prevención.

El hecho se registró este miércoles alrededor de las 21:30, cuando efectivos que patrullaban la zona observaron una moto tipo 150cc sin plásticos, conducida por un hombre con vestimenta oscura. Al intentar identificarlo, el sujeto emprendió la fuga hacia el sector conocido como “el zanjón”.

Según informaron fuentes policiales, el conductor abandonó el rodado en plena huida y continuó escapando a pie por ese sector, logrando perderse de vista.

Al verificar la motocicleta, los efectivos constataron que tenía un pedido de secuestro vigente por robo, por lo que se dio intervención al Gabinete de Criminalística para las pericias correspondientes.

Asimismo, se notificó a la fiscalía de turno, que dispuso el secuestro del vehículo. La investigación continúa para intentar dar con el autor del hecho.