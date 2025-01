Mariano Martínez: «Siempre disfruté que la gente me pare en la calle y me pidan fotos»

Mariano Martínez habló con Pablo Montagna para su programa Pasamontagna de Radio Rivadavia y se refirió a su trabajo en teatro ya que ahora se encuentra en Mar del Plata al frente de la obra «Tom, Dick y Harry», que ya estuvo en cartel en la Ciudad de Buenos Aires.

Mariano Martínez: «La gente siempre me demuestra mucho cariño»

«La obra nos está dando muchas alegrías. Mar del Plata me encanta, estamos en un lugar lindo y cómodo con mi familia», comenzó a contar el actor.

Martínez reconoció que la gente siempre fue muy afectuosa con él y eso es algo que disfruta de su carrera: “La gente siempre me demuestra mucho cariño. Se cumplen 30 años desde que empecé a trabajar y eso lo estoy viviendo con la demostración de cariño de la gente”.

«Siempre disfruté que la gente me pare en la calle y me pidan fotos. Me gusta disfrutar el momento y el día a día», agregó el actor que se encuentra haciendo su espectáculo en La Feliz: «El teatro es estar presente, es resolver, es vocación y respeto al público. Siempre queremos que el público se lleve el mejor espectáculo posible…Físicamente la obra es muy exigente».

De todas formas, también le gusta estar en la pantalla y busca nuevas alternativas para trabajar, ante la falta de ficción en televisión abierta: «Lo audiovisual me encanta, es lo que más me fascina. Me gustaría tener más continuidad con trabajos dentro de lo audiovisual. Me encanta la ficción argentina y estoy muy contento con el estreno de Nieve Roja que va a salir por Flow».