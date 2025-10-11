Mario Pergolini habló tras entrevistar a Yanina Latorre: “Me encanta cómo putea a todos”

Mario Pergolini, en su ciclo Otro día perdido, entrevistó a Yanina Latorre y, tras el mano a mano, el conductor rompió el silencio y compartió sus sensaciones de la charla dada el pasado jueves por la noche.

Con su estilo ácido y filoso, Pergolini reconoció que disfrutó del encuentro: “Muy bien, muy divertido. Me encanta cómo putea a todos. La reto por eso, pero la verdad es que es un personaje muy interesante”.

Mario Pergolini «No me interesan los premios ni las alfombras rojas”

Sin embargo, también admitió que hubo un momento que lo hizo sonrojar: “Lo siento, no pongan eso en mí. Me da vergüenza que diga que le caliento a todas sus amigas”.

Entre bromas, Pergolini destacó la autenticidad de Yanina y su capacidad para sostener su personaje mediático: “Es icónica, logró abrirse en un medio y que todos sepan quién es. Es una linda mujer, pero en eso soy cuidadoso, por respeto a todos y a mi propia mujer”, aclaró, dejando en claro que la relación con Latorre se limita al terreno profesional.

Pergolini también habló sobre el futuro del ciclo, y confirmó que aún no renovó contrato: “No firmé todavía para el año que viene. Nos está yendo bien y la pasamos muy bien, así que seguro volvamos”.

El conductor, fiel a su estilo, aprovechó para dejar una frase contundente sobre los premios y los eventos del espectáculo: “Si el año que viene me nominan, no iría. La verdad es que no me interesan los premios, nunca fui a buscar ninguno. Me mato, me pego un tiro en los huevos si tengo que estar en una alfombra roja”.