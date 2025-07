Marixa Balli se enojó con las “angelitas” de LAM y abandonó el grupo de WhatsApp: “Me cansé”

Visiblemente molesta, Marixa Balli abandonó el grupo de WhatsApp que tienen las “angelitas” de LAM, las panelistas que integran el programa de Ángel de Brito en América. La drástica decisión responde a un enojo que la exvedette arrastra con la producción del ciclo. Acá te dejamos los detalles de la polémica.

Marixa Balli se enojó con LAM y abandonó el grupo de WhatsApp de las “angelitas”

La polémica comenzó el último miércoles, cuando Ángel de Brito no pudo conducir LAM y quien reemplazó al conductor fue Pepe Ochoa y no Marixa Balli, que había sustituido al presentador en ocasiones pasadas. En “Bondi” los protagonistas hablaron de las diferencias.

“Me retiro del chat de las angelitas. Quiero estar tranqui, necesito relax”, lanzó Marixa, al tomar la decisión de abandonar el chat que tienen las “angelitas”. “Las amo a todas, pero no quiero pertenecer al chat. No hay ningún problema”, señaló, al ser consultada por la situación.

“Ya tenemos un chat de producción y ahí nos pasan toda la data. Suficiente con eso”, argumentó la exvedette, visiblemente molesta por su rol en el programa.

“No estoy enojada. Me quiero sentir bien porque soy una mina buena. No quiero tener estas reacciones. Hay momentos donde uno explota. Una tiene límites. Me cansé del chat”, sentenció Balli, ante la sorpresa de Ángel de Brito.

Qué le pasó a Ángel de Brito que no pudo conducir LAM

Desde sus historias de Instagram, Ángel de Brito compartió un mensaje enigmático con sus seguidores. «Pasaron cosas», escribió, dejando abierta la puerta a múltiples interpretaciones. Más tarde, en una segunda historia, el conductor explicó con claridad qué le había ocurrido: “Me desgarré el gemelo derecho jugando al pádel, en la mitad del partido. Lo malo es que quedo fuera del deporte por un rato, lo bueno es que íbamos perdiendo mal”. Con su característico humor, intentó quitarle dramatismo a la situación, aunque se trata de una lesión que requiere cuidados.