La China Suárez desmintió a Ángel de Brito con un contundente posteo

Tras la circulación de versiones que indicaban que Eugenia “la China” Suárez podría enfrentar una denuncia por “impedimento de contacto” con sus hijos, la actriz decidió responder públicamente y desmentir esa información. En sus redes sociales, apuntó directamente contra el periodista Ángel de Brito, a quien calificó de «mentiroso» y «mala leche», al tiempo que aportó pruebas para refutar las acusaciones.



El posteo de la China Suárez desmintiendo a Ángel de Brito

La China citó una historia previamente publicada por Ángel De Brito, que incluía un audio de Benjamín Vicuña en el que confirmaba estar acompañado por sus hijos. “Odio hacer esto, pero a los mentirosos y mala leche se los desmiente con pruebas. ¿De qué impedimento de contacto hablan?”, escribió Eugenia Suárez, visiblemente molesta.



La actriz agregó contundente: “¿De qué impedimento hablás, Ángel? No me digas que no sabés que hoy, en este momento, están durmiendo en casa de su padre con mi niñera a cargo. A pesar del escándalo que hicieron mis hijos hoy, como cada vez que se tienen que ir a casa de su papá”.

Finalmente, La China Suárez fue contundente al advertir que ya no guardará silencio ante lo que considera información falsa: “Me callé años. AÑOS. Se terminó. No me van a pisar más”.

La filosa respuesta de Ángel de Brito a la China Suárez

Lejos de esconderse ante la respuesta de la actriz, el conductor de LAM tomó captura de la respuesta de China y le contestó sin filtros, manteniendo su postura y opinión.

“1. Mala leche es comerse a los maridos de Tobal, Pampita y Wanda, entre otras. 2. El impedimento de contacto es el que quiere denunciar Vicuña. 3. ¿Qué prueba es un chat con Lulú? 4. Mentirosa serial, te encanta ser mediática y estás en otro continente leyéndome y contestando lo que dice tu EX”, respondió filoso.

Y cerró: “En la cultura japonesa, la honestidad y la cortesía son valores muy importantes. Evidentemente, tu sangre es solo mediática”.