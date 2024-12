Marixa Balli se va de LAM y De Brito ya consiguió a su reemplazo: quién es

Marixa Balli deja LAM (América TV) y este viernes será su último programa como angelita. La panelista recibió una propuesta para participar de un nuevo proyecto en Telefe que no pudo resistir.

Ángel de Brito dio la noticia en su programa

“Mañana, último programa en vivo del año. Terminamos la temporada de LAM. Mañana se despide Marixa Balli, va a tener la despedida que se merece, algo lindo. Te vamos a pasar videos, dejaste tu huella acá, frases icónicas y momentos únicos”, anunció Ángel de Brito al final del programa del jueves 26 de diciembre.

Sin pelos en la lengua, la “Cachaca” dejó en claro que su renuncia se debe a un tema de dinero: “Se hubiesen esmerado un poco más en lo económico para que me quede, era un poquito más, no me molestaba ser rotativa”.

Si bien aseguró que no seguirá los pasos que su compañera Fernanda Iglesias de hablar mal del programa, sostuvo que preferiría «no hablar del tema” porque es “una pena que por un tema de dinero no se arregle”.

La razón de su renuncia

Según informaron en El Impertinente (Net TV), Telefe le habría hecho una propuesta para participar de un programa de entretenimientos.

“El canal de las pelotas quiere tener a Marixa en un proyecto de entretenimientos y esa sonrisa podría iluminar las tardes de esa señal”, reveló Santiago Llul y agregó que de irle bien, la señal podría asegurarle trabajo por otro año más.

Por otra parte, Tomás Dente señaló: «En su momento le dieron a Lizy Tagliani un programa y fue un exitazo, y Marixa es más fuerte que ella, y tiene un desparpajo muy lindo”.

¿Quién reemplazará a Marixa Balli en LAM?

La vieja angelita que volverá a sentarse en las sillas blancas de LAM será, nada más y nada menos que Mariana Brey, quien hará un traspaso desde ElTrece hasta la señal de América TV.