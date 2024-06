Marixa Balli celebra su cumpleaños: ¿Marcela Feudale está invitada?

Marixa Balli va a celebrar su cumpleaños este miércoles 5 de junio y al ser consultada por Ángel de Brito sobre si estaban invitadas todas las angelitas respondió que sí. Fue entonces que Matilda Blanco quiso saber: «¿Yo también?», le preguntó ingenua tras un cruce que tuvieron semanas atrás y le dijo: «Si claro, no soy tan…», mientras tomaba su mano.

Para sorpresa de muchos, cuando Marcela Feudale le preguntó: «¿Y yo Marixa?», la intérprete de ‘La Cachaca’ se sinceró: «Yo lo pensé, pero estás invitada Marcela… no guardo resentimientos». Todos en el estudio de LAM se descolocaron y quisieron saber qué sucedía entre las panelistas. «Nada, tuvimos una pequeña discusión», contó.

Por qué Marixa Balli dudó en invitar a la panelista y locutora Marcela Feudale

Sin revelar los motivos por los que tuvieron un desencuentro, su compañera se quiso justificar diciendo: «Yo te quiero mucho y no tengo ni un gramo de envidia hacia tu persona… Toda cosa que te diga te la digo de buena onda», expresó. Ángel de Brito intrigado les preguntó qué pasó y la locutora reveló: «Ella cree que yo le dije algo… le comenté algo y nada más», aseguró.

Marixa Balli redobló la apuesta: «No, se lo comentaste a todo el elenco más o menos… a todo el staff. ‘Comenté algo’ es un poquito más livianito…», tiró. Además, detallaron que la discusión se dio este martes en los pasillos del canal. «No te lo dije con ninguna mala intención, quiero que lo sepas», insistía Marcela Feudale.

Después de un largo ida y vuelta en LAM y sin querer contar el verdadero motivo que las llevó a discutir, siguieron con sus personalidades muy bien plantadas y argumentando cada respuesta, hasta que finalmente decidieron pasar la página y aseguraron que era un tema cerrado. «Te quiero hacer una pregunta: ¿puedo ir al cumpleaños?», con esa pregunta Marcela Feudale bajó el tenso clima y Marixa Balli la confirmó como una de sus invitadas.

¿Por qué Marixa Balli se enojó con Matilda Blanco en «LAM»?

Marixa Balli se mostró incómoda tras un comentario de Matilda Blanco donde criticó las velas aromáticas que Viviana Colmenero les había regalado. Lo que pasó fue que Matilda Blanco aseguró que el logo que uso para su producto era un plagio y eso desencadenó algunas risas y bromas de parte del resto de las panelistas, menos de Marixa.

Al ser consultada sobre qué le ocurría se limitó a decir: «Hoy no tengo ganas de desarrollar porque no tengo punto medio.... Me cargaron acá en el programa. Llegué feliz…», aclaró.

Fue entonces que Matilda Blanco trató de defenderse tras sus dichos: «Igual no te sientas identificada, vos sos una gran emprendedora. Sos una empresaria. Y habrás empezado también de a poquito», sostuvo.

Acto seguido, Marixa expresó su enojo y defendió puntualmente a Viviana Colmenero: «Yo valoro mucho el esfuerzo de la gente. Más de una chica que fue mantera, que logró poner su local con lo que cuesta hoy pagar un alquiler, con los precios que están por las nubes», le recordó a su compañera de panel.

Finalmente tiró contundente: «Es una mina que no le jode la vida a nadie. Nadie viene y se caga de risa en tu cara de tu sufrimiento. Se están cagando de risa y me molesta. El que se caga de risa se hará cargo. Pero realmente es una chica que la rema. Y para mí, que haya venido y regalar sus velas cuesta mucho», cerró notablemente enojada.

