Martín Garabal opinó sobre la disputa entre Luzu TV y Olga: «¡Esto es un trabajo»

Se desató el escándalo en la última semana en el mundo del streaming argentino, tras la salida de «Tarde Tartulia» de Luzu TV. El programa se mudó con todo su equipo a Olga, el canal que tiene como principal figura a Migue Granados y se desató la polémica. Ante el tenso panorama, Martín Garabal, pionero en el formato, dio su opinión.

Olga vs Luzu TV: habló Martín Garabal sobre el escándalo

Múltiples figuras del canal de streaming de Nicolás Occhiato se van a trabajar para la competencia. Primero, Nacho Elizalde abandonó «Nadie dice Nada«, tras años co- conduciendo el programa. Luego, comenzaron rumores que aseguraban que «Tarde de Tartulia», el programa de Marti Benza, se iría a Olga.

Ante estas repentinas salidas se desató el drama en X (Twitter) entre los fanáticos de ambos canales y muchos trataron a Elizalde y Benza de traidores. Ante esto, Martín Garabal, quien junto a Migue Granados fue pionero en el streaming con «Últimos Cartuchos», dio su opinión.

“Que te guste más la escenografía, que te guste más que te digan una cosa u otra. No es una banda de amigos ad honorem ni una cooperativa. ¡Son trabajos!”, comenzó diciendo el actor de División Palermo, en vivo por Luzu.

“La gente entonces dice ‘Uy, la paso re bien acá pero me gustaría que mis amigos ganen más, o me gustaría hacerlo acá, me gustaría hacerlo allá’ y se van. Pueden sacar las conclusiones que quieran pero no deja de ser un video de Youtube al que le das play, en vivo u on demand”, desdramatizó el streamer.

Sin embargo, luego fue critico con algunos de sus compañeros: “El que se va de canales y dice ‘se viene un nuevo desafío’ en realidad es hacer lo mismo en una mesa, son desafíos parecidos, no son tan importantes ni nada”

“Yo digo esto, ‘te gusta la comunidad de Luzu ¿te encanta?’ a mí me encanta, por eso me quedé y no me fui a ningún otro lado. Bueno, mensajes positivos para la comunidad de Luzu ,pero no le tiren mensajes negativos a los que se van a otro canal”, opinó y luego agregó sobre quienes dejan el canal: «son personas jóvenes que quieren trabajar con otras condiciones. Eso es lo que pienso yo”.