Momi Giardina se comprometió en vivo: el video del tierno momento

La mítica bailarina de Showmatch, Momi Giardina, fue sorprendida por su pareja en el escenario del Antel Arena en Uruguay y, ante una gran audiencia, le propuso casamiento. La actriz, que estuvo vinculada con Marcelo Tinelli previo a su relación actual, conoció a Sebastián durante la temporada de verano, cuando el equipo de Luzu TV se trasladó a Pinamar. Pero no fue hasta semanas después que blanquearon su relación.

Momi Giardina se comprometió en vivo

“Volví a confiar y a apostar en el amor, y acá estamos. Si lo buscan está el clip donde yo digo ‘me gusta él’ y lo señaló, a partir de ahí no nos separamos más”, confesó en LAM semanas atrás, Momi Giardina. Desde entonces, su relación fue tópico frecuente en el stream que conduce, Nadie Dice Nada, y la humorista deslizó en varias ocasiones su deseo de casarse con Sebastián. Ahora su deseo se volvió realidad.

La propuesta ocurrió el domingo durante la presentación de Nadie dice Nada en el Antel Arena de Uruguay. Mientras el show corría, apareció Sebastián con overol blanco y una máscara, para luego arrodillarse y revelar su identidad, junto al anillo de compromiso.

Momi no ocultó su cara de asombro ante el romántico momento, al dar el “sí”, la pareja se envolvió en un gran beso con los gritos eufóricos de los fanáticos.

Nico Occhiato y su vínculo con Graciela Alfano

Nico Occhiato fue invitado al stream de Ángel de Brito en Bondi y habló sobre los viejos rumores que lo involucraban con Graciela Alfano cuando ambos participaban de un programa en Canal 9.

Ante la consulta de Ángel sobre cómo ‘sobrevivió’ a Alfano, el conductor de Nadie Dice Nada le respondió sincero: “Aprendí mucho con Graciela. Muy humilde y muy buena onda conmigo. Me acuerdo de que me llamaba post programa y me tenía una hora diciéndome cosas”.

Los rumores entre ambos comenzaron cuando Nico Occhiato era conductor de Todo Puede Pasar y Graciela Alfano formaba parte de la mesa de jurado, en el año 2021. Según las malas lenguas, los dos habrían tenido un “acercamiento” en los camarines del programa.

