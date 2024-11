Martín Ku y Marisol Unzaga, separados: Habló la mamá de Tomás Holder, la supuesta tercera en discordia

Martín Ku, exjugador de Gran Hermano y Marisol Unzaga, su novia, sin lugar a dudas fueron una de las parejas favoritas del año. Los fanáticos amaban su noviazgo y la familia que formaron con sus mascotas. Sin embargo, parece ser que la relación se terminó en muy malos términos. La polémica escaló cuando comenzaron a correr los rumores de que habría una tercera en discordia, nadie más ni nadie menos, que Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder.

El chino y la mamá de Holder charlando durante la #PPZFEST 👀 pic.twitter.com/yNRJWC8Cdg — TRONK (@TronkOficial) November 1, 2024

Gisela Gordillo aseguró: «Estoy soltera, estoy libre,yo puedo hacer lo que tenga ganas»

Los fanáticos de Gran Hermano quedaron completamente sorprendidos al enterarse de la separación entre Martín «El Chino» Ku y Marisol Unzaga. Los seguidores de la pareja se enteraron de que habían terminado al notar que ya no se seguían en Instagram y que ella había subido una misteriosa historia en su cuenta.

«Después de la primera mentira, toda verdad se convierte en duda» indicó la novia del ex «hermanito», sobre un fondo negro. Rápidamente, el escándalo subió de tono cuando la cuenta de X (Twitter) Tronk aseguró que el rionegrino fue visto saliendo de un hotel junto con Gisela Gordillo, la mamá del influencer Tomás Holder.

En una fiesta de Halloween organizada por la revista Paparazzi, la figura de Divasplay fue consultada por su vida amorosa.»¿Qué nos podés contar de tu corazón?», consultó la notera y la mamá de Holder respondió: «Estoy soltera, estoy libre,yo puedo hacer lo que tenga ganas».

Luego, la influencer se hizo la desentendida cuando le preguntaron sobre los dichos que la vinculan con el ex Gran Hermano. «¿Qué nos podes contar? ¿Qué pasó ahí?», preguntó la cronista. «¿Pasó algo? No se ¿Está acá el chino? No se, no, no voy a hablar del tema», contestó evasiva.

Efectivamente, Martín Ku asistió a la celebración de Noche de Brujas y fue grabado hablando muy cerca con Gisela Gordillo, hecho que no hizo más que avivar el escándalo.