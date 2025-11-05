MasterChef Celebrity: quiénes quedaron nominados
El reality culinario tuvo la gala de última oportunidad, que derivó en once nominados.
La nueva edición de MasterChef Celebrity mantiene expectantes a los seguidores, pese a los casi constantes cambios de Telefe, y este martes quedó conformada la gala de eliminación, donde uno de los participantes deberá abandonar el juego.
Con la conducción de Wanda Nara y los famosos cocineros como jurados, el reality tuvo este martes una multitudinaria gala de última oportunidad.
El participante que se subió al balcón y se salvó de ir a la tercera gala de eliminación fue Walas. De esta forma, 11 cocineros buscaran la continuidad en el próximo programa.
Los nominados de MasterChef Celebrity
- Luis Ventura
- Sofi “La Reini” Gonet
- Valentina Cervantes
- Emilia Attias
- Sofi Martínez
- Momi Giardina
- Chino Leunis
- Eugenia Tobal
- Alex Pelao
- Peque Schwartzman
- Andy Chango
Comentarios