MasterChef Celebrity: quiénes quedaron nominados

La nueva edición de MasterChef Celebrity mantiene expectantes a los seguidores, pese a los casi constantes cambios de Telefe, y este martes quedó conformada la gala de eliminación, donde uno de los participantes deberá abandonar el juego.

Con la conducción de Wanda Nara y los famosos cocineros como jurados, el reality tuvo este martes una multitudinaria gala de última oportunidad.

El participante que se subió al balcón y se salvó de ir a la tercera gala de eliminación fue Walas. De esta forma, 11 cocineros buscaran la continuidad en el próximo programa.

Los nominados de MasterChef Celebrity