Cómo hacer sorrentinos rellenos de panceta y hongos: el mejor plato de la semana en MasterChef Celebrity
Cada participante tuvo que elegir un plato que les haga recordar a su infancia, algo que convirtió a esta gala en una noche llena de emociones.
En la gala por el mejor plato de la semana en Masterchef Celebrity Argentina, los participantes debieron recordar las comidas favoritas de su infancia a causa de la consigna que proponía hacer un plato que los “haga viajar al pasado”.
Este lunes, Cachete Sierra sorprendió al jurado con un plato que combinó técnica, sabor y una vuelta gourmet irresistible: sorrentinos rellenos de panceta, miel, queso azul y hongos, acompañados por una suave salsa blanca y una fresca ensalada de perejil y tomate.
El jurado destacó la armonía de los sabores y el equilibrio justo entre lo salado, lo dulce y lo cremoso, coronando a Cachete como el autor del mejor plato de la semana.
Cómo hacer sorrentinos rellenos de panceta y hongos: la receta de Cachete Sierra en MasterChef Celebrity
El actor apostó por un relleno poco común, donde el toque de miel suaviza la intensidad del queso azul y realza el sabor ahumado de la panceta, mientras que los hongos aportan profundidad y textura. La salsa blanca, clásica y delicada, completó una propuesta digna de restaurante.
Ingredientes para los sorrentinos
Para la masa:
- 400 g de harina 0000
- 4 huevos
- 1 pizca de sal
- 1 chorrito de aceite de oliva
Para el relleno:
- 150 g de panceta ahumada picada
- 150 g de hongos frescos (portobellos o champiñones)
- 100 g de queso azul
- 1 cucharada de miel
- 2 cucharadas de queso crema o ricota
- Pimienta a gusto
Preparación paso a paso
- Preparar la masa: formá una corona con la harina, agregá los huevos y el aceite en el centro, y mezclá hasta obtener una masa lisa. Dejá reposar 20 minutos.
- Hacer el relleno: dorá la panceta, sumá los hongos y cociná hasta que pierdan líquido. Fuera del fuego, incorporá el queso azul, la miel y el queso crema. Mezclá bien y dejá enfriar.
- Armar los sorrentinos: estirá la masa fina, colocá porciones del relleno, cubrí con otra lámina y cortá los discos.
- Cocinar: herví los sorrentinos en agua con sal durante 3–4 minutos, hasta que floten.
Para la salsa blanca
Derretí una cucharada de manteca en una sartén, agregá una cucharada de harina y cociná un minuto. Incorporá de a poco una taza de leche caliente y mezclá hasta que espese. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.
Para acompañar
Cachete completó su presentación con una ensalada fresca de tomate y perejil picado, que aportó color y equilibrio al plato principal.
El jurado de MasterChef Celebrity coincidió: el equilibrio entre el sabor potente del queso azul, la dulzura de la miel y el toque crujiente de la panceta convirtió este plato en una de las mejores creaciones de la temporada.
Comentarios