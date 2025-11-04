La emoción de Wanda Nara al recordar el postre que le hacía una persona muy querida que ya no está más

La emoción se apoderó del estudio de MasterChef Celebrity durante la emisión de este lunes, debido a que los participantes fueron desafiados a ejecutar un plato que los llevara a su pasado. La primera en romper en llanto fue Wanda Nara, quien recordó con nostalgia un postre que hacía su abuela y que jamás pudo replicar.

“No me sale como ella”: el motivo del llanto de Wanda Nara en MasterChef

“Una era una torta de manzanas que hago, pero no me sale como ella… no puedo hablar. Otra una pastafrola, que nunca le pudo pasar la receta a nadie“, dijo antes de romper en llanto

“Todo el tiempo pruebo, pero nunca más encontré el sabor. Probé mejores, pero nunca como la de ella. La hacía en una asadera de horno enorme y duraba una tarde. El nieto que llegaba tarde, a veces no lograba comer. Me quedó esa angustia de no haberla aprendido«, explicó su emoción.

Frente a la visible angustia de la conductora, los tres chefs jurados —Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui— se acercaron a ella para abrazarla y contenerla.

Sin dejar su humor de lado, disparó contra el pastelero: “A vos tampoco te sale”, bromeó.

Cómo fue la noche de MasterChef Celebrity

Todos los participantes con delantal blanco presentaron platos que les recordaron a su infancia y momentos emotivos de su pasado, generando la emoción propia y la del jurado.

Finalmente, el jurado tomó la inesperada decisión de no mandar a ninguno de ellos a la gala de eliminación, más bien todos llegaron a subir al balcón.

Los platos destacados de la noche fueron el de Cachete Sierra, que obtuvo la medalla de oro, mientras que el Turco Husain recibió la plateada.