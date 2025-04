Mauro Icardi no se presentó ante la justicia: la chicana de Wanda Nara saliendo de la fiscalía

Este martes por la mañana, Wanda Nara y Mauro Icardi estaban citados en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de Buenos Aires, para tratar las denuncias efectuadas por la conductora tras el grave episodio ocurrido en el Chateau Libertador el pasado 14 de marzo. Sin embargo, el futbolista no se presentó en la audiencia y Wanda se mostró enojada.

Mauro Icardi no fue a la audiencia con Wanda Nara: la explicación de su abogada

Mauro Icardi y Wanda Nara iban a verse hoy por primera vez tras el violento episodio ocurrido en el departamento de la conductora el pasado 14 de marzo. Sin embargo, el jugador decidió no asistir por recomendación de su abogado, algo que no le gustó nada a la mamá de sus hijas.

La diva dejó la Fiscalía ubicada en Beruti 3345, CABA, alrededor de las 12 del mediodía, visiblemente molesta. Nara no habló mucho con la prensa y aun así dejó un «palito» para Icardi. “Yo me voy a seguir presentando y cuando no me presento aviso el porqué”, dijo antes de subirse a un auto y abandonar el lugar.

En diálogo con «A La Barbarossa», uno de los abogados del jugador de fútbol, el letrado Gonzalo Romero Victorica, explicó la ausencia de su cliente. “La señora denunciante se mantuvo en su pedido de dictado de medidas cautelares. No era obligatorio que venga, en el decreto del juzgado no estaba establecido que fuera necesaria su presencia. Por eso, prefirió evitarlo», informó.

Tras salir de la fiscalía, se supo que Wanda solicitó una medida perimetral contra Icardi, según informó Nicolás Payarola, su abogado. “No solamente lo pide Wanda, sino también la Fiscalía porque es la que tienen a cargo la acusación y acompañó el pedido de la señora Nara. Ante la condición de delito, la Fiscalía puede decidir acusar o no”, explicó el defensor en «A la Barbarossa».