Graciela Alfano: «Carmen Barbieri siempre agarra lo que yo dejo, como Matías Alé»

Graciela Alfano y Carmen Barbieri a lo largo de los años protagonizaron varias peleas mediáticas. La última fue cuando Alfano estuvo en el móvil de Mañanísima, el programa que conducía Barbieri por El Trece, y tuvieron un fuerte entredicho al aire. Ahora se volvieron a cruzar en una gala y se dijeron las cosas de frente.

Fuerte cruce entre Graciela Alfano y Carmen Barbieri

En la noche del lunes se cruzaron en una gala del Teatro Colón y revivieron el enfrentamiento que mantienen hace tanto tiempo. «Carmen Barbieri siempre agarra lo que yo dejo, como Matías Alé», lanzó Alfano frente a las cámaras. Pero luego se encontró con Barbieri y no dudó en posar a su lado para la foto.

Según lo publicado por Noticias Argentinas las «divas» dijeron: «Nosotras nos respetamos, sabemos hasta dónde vamos. Somos enemigas, pero nos divertimos», ambas recientemente fueron tentadas por la misma señal para hacer televisión.

Canal 9 convocó primero a Alfano para hacer un programa por las tardes, pero ella finalmente no aceptó la propuesta porque no le parecía divertida. Entonces la señal le hizo la propuesta a Barbieri y es probable que la acepte, aunque aún no firmó su contrato.