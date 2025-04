Wanda Nara furiosa con la justicia: el comentario que compartió sobre la sanción que se le aplicó 

Wanda Nara recibió una nueva orden judicial donde la obligaban a cerrar sus redes sociales. Tras anunciar que comenzará a utilizar Only Fans, la empresaria también decidió destacar un polémico comentario de sus seguidores que apuntaba contra Mauro Icardi.

El comentario que destacó Wanda Nara en Instagram

Lejos de quedarse callada, la reconocida conductora decidió fijar en su cuenta oficial de Instagram un llamativo y polémico comentario de una seguidora. En el mismo, la joven habló de la reciente medida judicial mientras señalaba que el futbolista no decidió ninguna.

“Le cierran la cuenta que es su fuente de ingresos, pero al papá no le obligan a pagar la cuota alimentaria que debe hace meses. En fin, la justicia argentina”, se podía leer en el mensaje que destacó Wanda Nara en sus redes.

¿Qué dice la nueva orden judicial contra Wanda Nara?

En el documento emitido por el Juzgado Civil 106 se puede leer: «En atención a lo informado por el Ministerio Público Tutelar, lo solicitado por el Sr. Defensor Público de Menores en el dictamen del 3 de abril de 2025, la nueva desobediencia incurrida por la actora a una disposición judicial consentida y dado que la Sra. Nara con la inasistencia injustificada de sus hijas ha generado la obstrucción del proceso de revinculación paterno-filial, vulnerando una vez más los derechos de Francesca e Isabella, RESUELVO: en calidad de «medida cautelar», disponer la suspensión, por el término de treinta (30) días corridos, de todas las cuentas de redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook, pertenecientes a la Sra. Wanda Solange Nara, haciéndole saber que ante nuevos incumplimientos, tendré que disponer nuevas medidas tendientes a asegurar la eficacia del dispositivo encomendado al Cuerpo de Profesionales del Ministerio Tutelar».

Por su parte, Yanina Latorre explicó sobre la decisión de la justicia contra Wanda Nara: «El Juez se calentó, no le hizo caso ni una sola vez. Le cerró las redes sociales pro 30 días, por no llevar a las niñas a la revocación. Ella no pensaba revincular. No entregó a las niñas cada vez que tuvo que hacerlo. Cuando lo hizo, armó el quilombo del ascensor. El juez se pudrió».