Mauro Icardi y un comentario polémico: “Ojalá me ponga de novio con la China”

La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos en su historia luego de que la conductora diera a conocer archivos viejos sobre el affair que el futbolista tuvo con Eugenia “La China” Suárez que terminó con su relación.

Mauro Icardi dio su versión de los hechos

A raíz de esto, Mauro realizó su descargo sobre la situación a través de periodistas, para que la versión de Wanda no sea la única que circule por los medios, ya que esta además recibió el apoyo de las redes sociales. En su escrito, el delantero acusó a su ex pareja de haber ejercido “violencia física, violencia digital” y de haberle “robado las cuentas”.

Tal y como adelantó Yanina Latorre, este martes dio a conocer otro explosivo audio de Icardi donde critica el “circo mediático” que orquesta Wanda con su separación y donde demuestra su deseo de formar una relación con quien fue su tercera en discordia, la China Suárez.

El polémico audio de Mauro Icardi sobre la China Suárez

“Ya hace tres años de lo que pasó, pero la mina se comportó siempre bien. Nunca salió a decir nada, nunca habló de ella y esta le sigue dando cuando está de novia con otro tipo, cuando está separada y cuando estamos en juicio de toda índole. Es rarísimo. Está muy despechada, está muy resentida”, dijo el futbolista a través de Yanina Latorre, quien se encontraba en el evento ‘Los personajes del año’.

Luego referenció la entrevista de Wanda en el living de Susana Giménez: “Ir a hacer una nota y sentarse a hablar de la China, la verdad es que es patético, así que no sé… Espero que ahora me dé bola la China y me ponga de novio con ella”.