Maxi López se reencontró con su familia tras los rumores de separación de Daniela Christiansson

Tras sus breves vacaciones en Buenos Aires, el ex futbolista Maxi López regresó con su familia en Suiza y se reencontró con Daniela Christiansson, su pareja y su hija Elle. Durante su estadía en el país se habló de una supuesta crisis en su relación y hasta se lo vinculo románticamente con su ex pareja Wanda Nara.

El posteo de Maxi López

Ya reunido con su familia, el empresario compartió una foto junto a la pequeña Elle tomando mate en su regazo en sus historias de Instagram.

Sin embargo, un pequeño detalle en el reencuentro llamo la atención de los usuarios y es que el futbolista no compartió imagen con su pareja, lo que alimenta los rumores de una separación.

Rumores de crisis, separación e infidelidad

Los días de Maxi López en la Argentina no fueron del todo calmos, mientras estaba separado de su familia, los medios hablaron de una supuesta crisis en su relación, infidelidades de parte de él y se metió dentro del Wandagate al verse involucrado en unos chats.

Una mujer cordobesa aseguró que mantuvo una relación de un mes con Maxi López en el año 2019, a pesar de que el exjugador está con Daniela desde 2014.

Sacando este hecho que no trascendió a mayores, también se mencionó que a Daniela Christiansson no le habría gustado que el futbolista viaje a Argentina y que se lo vincule románticamente con su ex pareja Wanda Nara, lo que habría generado una gran discusión que terminó con su relación.