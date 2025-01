Qué decían los chats entre Mauro Icardi y Wanda Nara que apuntaban contra Maxi López

Wanda Nara y Mauro Icardi continúan sumando personajes a su novela mediática tras su pública separación. Este miércoles, Maxi López habló por primera vez sobre los chats entre Icardi y Wanda y del escándalo que involucra a su ex pareja y a su ex amigo.

¿Qué decían los chats entre Mauro Icardi y Wanda Nara?

En las capturas de pantalla que se difundieron, el futbolista cuestiona a Wanda por tener un buen trato con su ex esposo: “Maxi me chupa la ch*ta” y “es un muerto de hambre” decía en alguna de las conversaciones.

En otro chat que trascendió, el tono de Maxi es más amenazante, asegurándole a la empresaria que si seguía metiendo a López a su casa, la “iba a volar de ahí”: “Metes al gordo pelotudo de Maxi haciéndote la viva en mi casa!!! Te aviso que te voy a volar de ahi!!! Seguí así!!!».

Máxi López: «cada uno vive el calvario que quiere vivir

En diálogo con LAM, el ex futbolista habló de los polémicos dichos de Icardi, donde ataca a la empresaria por mantener una buena relación con él y lo califica como un “muerto de hambre”: «No vi nada. No pasa nada si me atacó, cada uno vive el calvario que quiere vivir, yo estoy tranquilo», respondió López.

El notero le pregunto sobre su opinión a los ataques y cuestionamientos por su rol como padre que recibió de parte del jugador del Galatasaray: «No me interesa lo que hace. Yo pagué un anticipado por los próximos diez, doce años, a ver si él paga anticipado también», lanzó contundente.

Dicho eso, se refirió a Icardi como padre: «Tienen que ver los videos que hay y lo que dicen las chicas (Francesca e Isabella). Yo estaba presente. Pregúntenle a él si las chicas quieren estar con él».

«Qué lindas las vueltas de la vida, hace diez años el quilombo era entre vos y Wanda y hoy están bien», le reconoció el notero. «Viste, cómo cambian las cosas. Las cosas al final terminan saliendo y se ve la verdad«, analizó el exfutbolista.

Finalmente, le preguntaron si tuvo la oportunidad de hablar con Mauro de lo sucedido durante su matrimonio con Wanda: «No, porque nunca me quiso enfrentar, nunca quiso hablar. Tenemos una charla pendiente, a ver si se anima», concluyó.