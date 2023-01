«Merlina» tendrá segunda temporada en Netflix: lo que tenés que saber de la imperdible serie

Merlina tendrá segunda temporada. Netflix confirmó a través de sus redes sociales que “próximamente” los fans podrán ver a la ficción que se convirtió en un fenómeno global.

“¡Merlina se ha renovado oficialmente para la temporada 2!”, anunciaron en las cuentas oficiales del servicio.

La producción de Tim Burton protagonizada por Jenna Ortega llegó a la plataforma el pasado 23 de noviembre del 2022 y en su primera semana obtuvo gran popularidad.

La serie acumuló casi 6 mil millones de minutos vistos. Mientras que en su segunda semana los millones de minutos contabilizados por la empresa de medición de audiencias Nielsen alcanzaron los 11.300.

“En las últimas semanas me cazaron, hechizaron y me imitaron millones de veces en internet. Ha sido una tortura, gracias. Desearía que me importara más”, dijo Ortega en la piel de la icónica hija de Morticia y Homero a través de un video.

La noticia llega días después de que se viralizara la información de que Merlina podría mudarse de plataforma luego del estreno de la segunda entrega.

Merlina, la serie que la rompe en Netflix

En esta historia, Merlina es una chica que, como cualquier adolescente, lucha por hallar su propio lugar en el mundo, aunque su rebeldía y sentido de justicia particular la llevan a vengarse de los maltratadores de su hermano, Pericles (Isaac Ordonez), arrojándoles pirañas en la pileta de natación.

Con ese episodio como corolario de una serie de «malas» conductas, la heredera de los Addams es enviada a la Academia Nunca Más, que alberga a otros y otras estudiantes también rechazados por el sistema académico tradicional: sirenas, hombres (y mujeres) lobo, vampiros y todo tipo de adolescentes marginales son bienvenidos en la escuela, encabezada por la directora Larissa Weems (Gwendoline Christie).

Pronto, la academia se transforma en un escenario tan peligroso como de descubrimiento, cuando Merlina comienza a desarrollar un don psíquico que le permite tener visiones del futuro y el pasado al mismo tiempo que se desata una oleada de asesinatos que aterroriza al pueblo lindero, que parece tener oscuros y sobrenaturales vínculos con sus propios padres, también exestudiantes del colegio más de dos décadas atrás.

Desde su estreno el pasado 23 de noviembre, «Merlina» consiguió ubicarse dentro del catálogo de Netflix como una de las series más exitosas de su historia.