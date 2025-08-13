Este martes se reveló en LAM que la hija mayor de Marcelo Tinelli y el futbolista se habrían distanciado por diversos motivos. Conocé acá las razones de la inesperada separación.

Mica Tinelli y Licha López se separaron tras seis años de relación: los motivos

Mica Tinelli y Licha López se habrían distanciado, luego de seis años de noviazgo. La noticia la contó Pepe Ochoa en LAM este martes. En el marco de un «Enigmático«, el periodista de espectáculos sorprendió a todos al develar la noticia.

«El la dejó porque se enamoró«, resaltó. Vale destacar que hace un tiempo, la pareja se encargó de desmentir los rumores de separación. El actual futbolista de Belgrano llegó al club en julio y se especuló con que Mica se mudaría a Córdoba, pero esto nunca sucedió.

Luego, Fefe Bongiorno, panelista del programa, recordó que en el reality «Los Tinelli» se había mostrado un momento tenso en el cual Mica hablaba de las dificultades de la relación a distancia, que parece ser otra razón del alejamiento de la pareja. Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas se pronunció públicamente ni en las redes sociales sobre este suceso.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis están separados: los motivos

En medio de un ‘enigmático’ en LAM, Pepe Ochoa reveló que los protagonistas de la separación serían la modelo y el ex DT de River y compartió detalles exclusivos: “Ellos se separaron y fueron a informar al colegio de sus hijos la situación porque ellos les hacen su seguimiento a los chicos”.

Además, confirmó que la modelo estaría en medio de un procedimiento para eliminarse algunos tatuajes que la vinculan con su -ahora- ex: «El tatuador no me contestó, pero su entorno me dijo que empezó un proceso para borrarse los tatuajes que tiene de Martín».

Vale mencionar que hace algunos meses, Yanina Latorre había contado que la pareja estaba separada por una infidelidad de Demichelis con una azafata. A su vez, también transcendió que el exfutbolista tendría un hijo extramatrimonial. En esa ocasión, Evangelina Anderson salió a desmentir estos rumores y aclaró que seguían juntos.