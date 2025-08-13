Yanina Latorre apuntó contra Esmeralda Mitre y expuso sus problemas económicos

La guerra mediática entre Yanina Latorre y Esmeralda Mitre avanza a etapa judicial y suma un nuevo capítulo en su drama. La conductora de Sálvese quien pueda le dedicó un informe y reveló que la heredera de La Nación debe más de 17 millones en expensas en su edificio.

Yanina Latorre expuso que Esmeralda Mitre debe más de 17 millones en expensas

En respuesta a las polémicas declaraciones de Mitre de los últimos días, donde la acusó de “estar obsesionada” con ella, de haber desinformado al asegurar que ella “estaba en la indigencia” y burlarse de su patrimonio económico.

«Tu diario no es tu diario. Estás luchando por una herencia que no es tal. Tus hermanos son empleados de La Nación y cobran un sueldo, pero no son dueños. Tienen una parte muy chica que no te alcanza para dividendos. Como no estás logrando una sucesión porque no hay nada para repartir, crees que me vas a sacar plata a mí. ¿Me vas a sacar plata por decir que sos indigente?», comenzó, cuestionando las formas que tiene Esmeralda de enfrentar su pelea mediática.

Además, se defendió de la acusación de estar “obsesionada”: “No estoy obsesionada con vos. Sos noticia porque sos marginal. Anda y laburá, cobrá un sueldo”.

«Me venís amenazando desde LAM porque cuando decía que hacías el ridículo en el Bailando, me dijiste que ibas a hablar con Magnetto para que me echen. Sos una pobre niña rica que quedó indigente«, apuntó.

Yanina Latorre sobre Esmeralda Mitre: «Los vecinos están odiados»

En sus declaraciones radiales, Esmeralda Mitre mandó al frente a su madre por haberse comunicado con Latorre y haberle dicho que tenía problemas económicos y de salud. A lo que Yanina opinó: “Entonces, no hay delito. Ella la quería ayudar. Uno es el mensajero, yo tengo la denuncia de su madre”.

De esta forma, la conductora volvió a exponer los problemas económicos que tiene Mitre en su edificio, llegando a deber una suma de 17.314.000 pesos en expensas.

«Los vecinos están odiados, ella es una chica muy difícil de tratar. Los vecinos quieren que se vaya, le hicieron un juicio por la deuda, ahora es reincidente. El monto anterior lo pagó la mamá«, explicó aclarando que «sus vecinos quieren que se vayan”.

Además, mostró en pantalla el documento judicial donde le piden que pague el monto que debe: “La están intimando, sino la van a embargar. 17 palos debes Esmeralda, y te burlas del durlock”, cerró.

