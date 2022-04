Mica Viciconte es la ganadora de Masterchef Celebrity: reviví la final

Mica Viciconte y Tomás Fonzi eran los dos concursantes que se disputaban el trofeo de campeón de Masterchef Celebrity. Ya habiendo preparado sus platos, esta noche se conoció la devolución del jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Finalmente se anunció que la deportista y modela es la ganadora del certamen de cocina conducido por Santiago del Moro.

«Una experiencia espectacular. Tengo tres personas que admiro profundamente. Aprendí muchísimo. Santi, no te conocía, me pareces una persona espectacular y me caes muy bien. Tener un compañero y un rival hace que haya un ganador. Tomi me encanto llegar con vos a la final y te felicito. Nunca estuve en una competencia con tanta buena onda, es rarísimo. Lo disfruté, me llevo amigos. Viene un bebé en camino que es algo que deseé mucho», expresó emocionada Viciconte al saber que era la triunfadora de la tercera edición y recibió el aplauso de todos los presentes.

La gala comenzó con la presentación del plato de entrada. Viciconte preparó vieras gratinadas con salsa mornay, queso parmesano y alioli. Mientras que Fonzi, se inclinó por hacer una bruschetta de morcilla, pera, queso brie, cebolla morada y rúcula. En ambos, el jurado encontró fallas.

Después fue el turno, del plato principal, en donde recibieron elogios de los tres jurados. La deportista hizo mollejas y langostinos grillados, además puré de coliflor y echalotes, con reducción de salsa de hongos y ajo. En tanto, el actor hizo un bife de chorizo wagyu con hinojos y tomates confitados. El final, fueron los postres.

“Haber llegado a ahí los emociona a ustedes, pero también a nosotros”, dijo Martitegui.

“Gracias por honrar este oficio que tanto amamos”, expresó Betular, momentos antes de conocerse al ganador.