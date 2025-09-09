Michael Bublé cumple 50 años y Luisana Lopilato lo dedicó un emotivo mensaje

Este 9 de septiembre, Michael Bublé cumple 50 años y su mujer, Luisana Lopilato, le dedicó un video con un compilado de su vida juntos, pero además escribió un cálido mensaje para saludarlo en su día.

Luisana Lopilato celebró los 50 de Michael Bublé con un tierno video familiar

«Y todavía no puedo creer lo bendecida que soy de que Dios me haya elegido para recorrer este camino a tu lado. Mis días favoritos son los de envejecer contigo, compartiendo risas, amor, fe y esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria», comenzó a escribir Luisana.

«Estoy tan orgullosa del hombre que sos, del esposo, del padre, del amigo, y no puedo esperar por todos los años que vienen, tomándote de la mano mientras descubrimos lo hermosa que puede ser la vida cuando la vivimos juntos», continuó la actriz.

«Sos mi lugar seguro, mi alegría, mi amor, mi todo. Te amamos más de lo que las palabras pueden decir. ¡Feliz cumple papi! Te amamos», cerró Luisana, que vive en Canadá junto a Bublé y sus cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo.

El músico le respondió con mucho amor: «El mayor regalo de todos fue que Dios me trajera a ti».