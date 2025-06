Luisana Lopilato se despide de Argentina: «Es un hasta pronto»

Luisana Lopilato pasó unos increíbles meses en Argentina durante el rodaje de “Pepita, la pistolera”, su último proyecto inspirado en la vida de la criminal Margarita Di Tullio. Las grabaciones la llevaron a vivir por un tiempo en Mar del Plata y Buenos Aires, donde es oriunda.

Luisana Lopilato se despidió del país con un conmovedor video en redes

Con un sentido posteo, la actriz se despidió de su ciudad natal mostrando las imágenes de su paso por el país.

“Estos son solo algunos de los tantos recuerdos, personas y experiencias que me llevo conmigo. Momentos que me hicieron feliz, que me hicieron crecer como persona y como profesional. Gracias de corazón por tanto amor y tanta generosidad. Nunca es un adiós, siempre es un hasta pronto 💙”, escribió Lopilato en sus redes sociales.

En su video, Lopilato revela que le gusta llevarse muchas cosas de Argentina porque son cosas que allá nadie tiene y que la convierten en una persona “cool”.

La rubia reside actualmente en Vancouver, Canadá, junto a su esposo Michael Bublé y sus cuatro hijos, pero siempre que tiene la oportunidad vuelve a su país para vacacionar y pasar tiempo con su familia.