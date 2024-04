Milca Gili confirmó que escribió sobre Luciano Pereyra: «Sentí miedo y quise ser amable»

La modelo y empresaria Milca Gili reapareció en las últimas horas, a un año de la edición de «Oscura», y confirmó que la historia de su libro está vinculada a su relación con Luciano Pereyra, quien fue su pareja durante algunos años.

Gili, quien también fue amiga de Silvina Luna, indicó que «el libro tiene mucho que ver conmigo, con mi historia. En algún punto, sentí miedo y quise ser amable conmigo y con los demás. Me costaba contar que las cosas que pasaban en ese libro eran parte de mi historia».

«Yo dejo de ser modelo por un cáncer, me vengo a Argentina, busco otro trabajo y me pongo de novia con esta persona que me significó un poco lo que era mi padre, un trauma» contó Milca Gili en diálogo con «Intrusos», el programa de Flor de la V en América.

Respecto de su relación con Luciano Pereyra, Milca Gili explicó que «me significó un proceso entender que tenía que correrme del lugar de víctima, que tenía culpa porque había aceptado, y que tenía que correrme de ese lugar«.

Por su parte, Milca Gili reveló que decidió hablar sobre su relación con Luciano Pereyra luego de que el cantante hiciera una publicación en redes sociales donde comía un alfajor de la famosa marca, que ella entendió que era una indirecta, lo que entonces había generado un escándalo alrededor de la modelo.

Cómo fue la relación de Milca Gili y Luciano Pereyra

Milca Gili y Luciano Pereyra mantuvieron una relación de bajo perfil, que duró más de cinco años. «Él me encaró, yo no le di bola y me fui» contó la modelo sobre la primera vez que se vieron con el cantante, en 2004. Posteriormente, ella se mudó a Italia y recién en 2011 volvió al país. Sin embargo, el destino volvió a unirlos y, a partir de entonces, tuvieron años inseparables.

La apasionada relación «fue amor puro desde el primer beso. Estuvimos muchos años tranquilos y estables, lejos de los medios y de cualquier opinión ajena, hasta que nos fuimos a vivir juntos: ahí me propuso matrimonio y tener hijos» contó en el pasado Milca Gili sobre su amor con Luciano Pereyra.

La triste ruptura se dio porque, según reveló Milca, «la pareja ya no era ‘democrática’»: «si no lo aceptaba, no lo amaba» era la premisa que, de acuerdo al testimonio de la modelo, regía los vínculos de Luciano Pereyra.

En 2017, la pareja decidió separarse; sin embargo, el ida y vuelta no terminó ahí. Las indirectas en redes sociales parecieran continuar entre uno y otro, mientras que Luciano Pereyra creó muchas canciones inspiradas en su historia de amor con Milca Gili, aunque el artista no lo reconoce públicamente.