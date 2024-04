Silvina Luna: Ángel de Brito dio a conocer las novedades vinculadas a la autopsia

El conductor de LAM adelantó algunas novedades en su programa sobre la autopsia realizada al cuerpo de Silvina Luna.

“Aníbal Lotocki está preso hace 6 meses, hace 8 meses que murió Silvina Luna y poco se la recuerda. Ya poco se habla del caso. Cómo pasa el tiempo y nos vamos olvidando. Tengo novedades sobre la autopsia de Silvina Luna«, expresó De Brito.

Además agregó que habló con Fernando Burlando y con el hermano de Silvina quien le contó que está trabajando en el proyecto de una serie para contar todo lo que fue la vida de ella, no solo la muerte.

Ángel explicó que: “La serie es algo que le pidió Silvina porque lo quería hacer ella. En su momento, cuando había venido a hacer esa última nota no sé si me lo contó al aire o fuera del aire que estaba haciendo su vida porque ella y su hermano tenían registrado todo”.

“Registraron toda la parte del tratamiento y todas las complicaciones que después fueron ocurriendo. Me dijo Ezequiel que quiere contar toda la vida de Silvina y no solo detenerse en la parte negativa porque ella era súper famosa y tiene mil historias”, agregó De Brito.

Con respecto a la autopsia, Ángel reveló que Fernando Burlando dijo que hubo peritos privados, pero todos los análisis de esta autopsia fueron llevados a cabo por el Estado.

“Hay terminados exámenes específicos que tardan mucho más que otros. A mí unos forenses y médicos me dijeron que es imposible que tarden tanto, no lo sé”, opinó el periodista y luego aclaró: “Hoy entró el último estudio que completaba toda la serie de estudios, el nombre es histopatología, para terminar de elaborar el informe final”.

Aníbal Lotocki está condenado a 8 años de prisión por las graves lesiones causadas a Silvina Luna y otras tres modelos también, y también se encuentra procesado por el homicidio de su paciente Cristian Zárate, quien falleció tras una cirugía estética.

Santiago del Moro se emocionó al recordar a Silvina Luna en Gran Hermano

En el programa celebraron el amor dentro de Gran Hermano y emitieron un clip sobre el día de los enamorados. El conductor del programa, Santiago del Moro, no pudo contener las lágrimas ante las imágenes de Silvina Luna, quien murió a fines de agosto último y había iniciado su carrera en el reality de Telefe veinte años atrás. En el video se la ve a Silvina Luna diciéndole a Pablo Heredia, otro participante del reality, que estaba enamorada de él.

“Un minuto por favor. Les quiero contar algo personal. No soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho. Me emocioné cuando la vi a Silvina (Luna). Ella tiene que ver con la historia del programa. Agregó Del Moro. Me emocioné hace un rato y ahora cuando la veo. No lo puedo creer. Un abrazo a su familia” reveló Santiago del Moro, con dificultad para reponerse del conmovedor momento.